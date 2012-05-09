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Мрачные тени Мрачные тени
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Dark Shadows

Мрачные тени, 2012

2012 / США
7.6 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Барнабас Коллинз – хозяин богатого поместья, властный человек с огромным состоянием и характером неисправимого донжуана. Однажды он разбивает сердце очередной красотки, и это оказывается его роковой ошибкой. Анжелика – потомственная ведьма. Обозлившись на поступок ветреного возлюбленного, она превращает его в вампира и запирает в склепе. Через двести лет главный герой чудом освобождается и попадает в 1972 год. Замок уже успел превратиться в обветшалые руины, все, кого знал Барнабас, умерли, а немногочисленные потомки хранят страшные скелеты в шкафу…

  • Фильм является перезапуском одноименной киноленты 1966 года.
  • Мишель Пфайффер крайне редко вызывается на участие в фильмах, но услышав о проекте Тима Бертона, позвонила ему первая.
  • Чтобы показать персонажа Элиса Купера в юности, не использовали компьютерную графику – только макияж и особенную схему освещения.
  • Создатели фильма объездили всю Великобританию и штат Мэн в поисках подходящей локации для съемок. В итоге декоративный городок был построен с нуля в студии.
  • Джонни Депп рассказал, что при создании постельной сцены съемочной группе пришлось разгромить множество гостиничных номеров.

В 1752 г. Джошуа и Наоми Коллинз вместе с их сыном Барнабасом отплыли из английского Ливерпуля, чтобы начать новую жизнь в Америке. Но даже океан не смог оградить их от загадочного проклятия, тяжелым роком висящего над их семьей. Спустя двадцать лет Барнабас стал «королем горы» или, по крайней мере, городка Коллинзпорт в штате Мэн.

Владелец поместья Коллинвуд Мэнор, он богат, властен и слывет неисправимым Казановой … пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обрекает его на судьбу, худшую, чем сама смерть, – обращает его в вампира и хоронит заживо.

Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд Мэнор и находит в руинах это некогда величественное здание. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда, и у каждого из них есть свои «скелеты в шкафу».

Глава семьи Элизабет Коллинз Стоддард пригласила в дом психиатра доктора Джулию Хоффман, чтобы та помогла ей решить семейные проблемы. В поместье также проживают брат Элизабет, неудачник Роджер, ее дочь-бунтарка Кэролин Стоддард и не по годам развитый сын Роджера десятилетний Дейвид Коллинз. Тайна окутывает не только саму семью, ее покров распространяется и на сторожа Уилли Лумиса и на новую няню Дейвида Викторию Уинтерс.

7.6 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 мая 2012
Премьера в мире 9 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Ева Грин
Ева Грин
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мрачные тени 21 постер
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Наша рецензия
Тандем Тима Бёртона и сценариста Джона Огаста нашел, похоже, свою фишку-изюминку – рыбный сюжет (а для христианской культуры, надо сказать, это сюжет основополагающий), причем непременно связанный с брачной тематикой. В «Крупной рыбе» одним из главных героев был сом с большим усом, выплевывавший обручальное кольцо. В «Трупе невесты» семейство рыботорговцев готовило свадьбу как трамплин для прыжка в высший свет. В «Мрачных тенях» к владельцам захиревшего…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Новая работа Тима Бартона - вампирское кино "Мрачные тени", получилось весьма приятной черной комедией, с вульгарным юмором и насыщенным… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилось. Красиво, стильно, изящно. Да, и чего там, романтично даже.
Если это у Burton плохой фильм, то какой тогда лучший? Дайте… Читать дальше…
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