Мрачные тени, 2012

В 1752 г. Джошуа и Наоми Коллинз вместе с их сыном Барнабасом отплыли из английского Ливерпуля, чтобы начать новую жизнь в Америке. Но даже океан не смог оградить их от загадочного проклятия, тяжелым роком висящего над их семьей. Спустя двадцать лет Барнабас стал «королем горы» или, по крайней мере, городка Коллинзпорт в штате Мэн.

Владелец поместья Коллинвуд Мэнор, он богат, властен и слывет неисправимым Казановой … пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обрекает его на судьбу, худшую, чем сама смерть, – обращает его в вампира и хоронит заживо.

Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд Мэнор и находит в руинах это некогда величественное здание. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда, и у каждого из них есть свои «скелеты в шкафу».

Глава семьи Элизабет Коллинз Стоддард пригласила в дом психиатра доктора Джулию Хоффман, чтобы та помогла ей решить семейные проблемы. В поместье также проживают брат Элизабет, неудачник Роджер, ее дочь-бунтарка Кэролин Стоддард и не по годам развитый сын Роджера десятилетний Дейвид Коллинз. Тайна окутывает не только саму семью, ее покров распространяется и на сторожа Уилли Лумиса и на новую няню Дейвида Викторию Уинтерс.