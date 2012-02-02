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«На грани»: Рецензия Киноафиши

2 февраля 2012 00:00
«На грани»: Рецензия Киноафиши

В старые добрые времена все было просто и бесхитростно: заходишь ты, допустим, в банк или в ювелирную лавку, причем не один, а со своими лучшими друзьями – Смитом и Вессоном, и хозяева банка или, допустим, ювелирной лавки сами с радостью отдают тебе всё, чего ни попросишь. Теперь не то. Теперь, прибыв, скажем, на Манхэттен, ты вылезаешь на карниз двадцать первого этажа отеля «Рузвельт», по этому карнизу разгуливаешь и переговариваешься через окно с теми, кто увещевает тебя залезть обратно. Внизу интенсивно обсуждают, насколько тяжело будет отмыть с асфальта пятно после твоего приземления, собравшаяся толпа периодически скандирует: «Ну прыгай уже, чего ждешь!», а женщины энергично бросают в воздух чепчики, вернее – транспаранты с надписью «Падай в мои объятия!» и «Ты женат?». Между тем твои родственники и их фигуристые ассистентки обследуют хранилище на противоположной стороне улицы, втихаря пробираясь через сейсмические, оптические и тепловые датчики к заветным драгоценностям. Таков сегодняшний мир квартирно-офисного грабежа по версии дебютировавшего в игровом кино документалиста Асгера Лета, сына знаменитого датского режиссера Йоргена Лета.

Правда, «На грани» (или «Человек на карнизе», если следовать оригинальному названию) – картина не об ограблении, а о восстановлении честного имени, с легким развлекательным налетом (во всех значениях слова «налет») антикапитализма. У этого «бриллиантового дела» двойное дно, в котором от серьезной социальной драмы гораздо больше, чем от плутовского романа. С такой интересной идеей и с такими актерами, как Сэм Уортингтон, не говоря уж об Эде Харрисе, у Асгера Лета мог бы получиться классный фильм, если бы не ряд вполне стандартных обстоятельств. Когда главный персонаж кувыркается в машине, сбитой поездом, и когда он же прыгает с двадцать первого этажа – гримеры могли бы, вообще-то, нарисовать ему хотя бы крохотный синячок, хотя бы одну декоративную царапинку. Но нет: противоударные свойства киногероя доведены до высшей отметки, даже несмотря на то, что это обычный офицер полиции, а не какой-нибудь Итан Хант, Зеленый Фонарь или Человек-паук.

Кроме того, ассистирующие Сэму Уортингтону на этой операции по сравнительно честному отъему денег у главного буржуя Джейми Белл и Дженезис Родригес не столько помогают ему, сколько портят игру. Ведя себя как Пат и Паташон, причем как Пат и Паташон, толком не успевшие набраться профессионализма, эта парочка здорово разрежает атмосферу, мастерски накаляемую на карнизе. Театрализованная возня рядом с полицейскими машинами, припаркованными у отеля «Рузвельт», еще больше сбивает настроение, а заключительные кадры, состоящие из одних банальностей, настоянных на сахарном сиропе и клюквенном киселе, окончательно уничтожают задумку, из которой могло бы получиться сильное, «мускулистое» и отточенное кино.

Сергей Терновский

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