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Напролом, 2012

2012 / США / Франция
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в недалеком будущем. 2079 год, в Вашингтоне подвергается жестокому допросу Сноу, ранее служивший в ЦРУ. Его обвиняют в государственной измене. Начальник секретной службы уверен, что убил агента. Дочь американского президента там временем направляется в космический лагерь строгого режима, что найти доказательства своей теории. Девушка уверена, что на заключенных ставят бесчеловечные опыты. В камере Хайделла, опасного преступника, телохранитель Эмили теряет оружие, и заключенный становится главным в ситуации. Он подчиняет сотрудников диспетчерской и выпускает всех людей из камер. Среди освобожденных находится брат Хайделла, который возглавляет масштабный бунт. Девушка оказывается в плену у озлобленных головорезов. Агент Шоу предлагает Сноу сделку: сохранить жизнь и свободу в обмен на спасение дочери главы государства.

  • Джон Карпентер подал на Люка Бессона, сценариста фильма, в суд за плагиат. Истец доказал сходство сценария с сюжетом «Побега из Нью-Йорка» 1981 года и выиграл дело. Французский суд наложил штрафные санкции на Люка, посчитав, что из фильма Карпентера заимствовано достаточно много важных элементов.
  • Агент Сноу раскрывает свое имя только в конце фильма, говоря, что его отец был большим фанатом Джона Уэйна. Настоящее имя этого актера – Марион Роберт Моррисон. Уэйном он стал уже после начала кинематографической карьеры.
  • Двух антагонистов фильма зовут Хайделл и Алекс. Совместив их имена, можно получить псевдоним Ли Харви Освальда, единственного официального подозреваемого в убийстве Джона Кеннеди. Алек Хиделл – поддельные данные, на которые мужчина получил карту.
  • Главный герой в какой-то момент шутливо говорит, что на самом деле не является Гудини, вопреки популярному мнению. Гай Пирс, актер, исполнивший главную роль, играл Гарри Гудини в фильме «Смертельный номер» за пять лет до создания «Напролом».
  • Заключенный, который спотыкается, выходя из камеры, издает крик Вильгельма. Это звукорежиссерский прием, который с подачи Бена Берта, звукорежиссера серии фильмов о звездных войнах, часто используют в фильмах как сюрприз для искушенного зрителя. Обычные наблюдатели не обратят внимание на звук. Крик записан для фильма «Далекие барабаны» почти семьдесят лет назад, но его до сих пор иногда вставляют в фильмы, особенно в вестерны и боевики.
  • Выражение на латыни, которое Сноу произносит в финале фильма, в переводе означает «Я понесу огонь».
  • Когда Хайделл бьет Алекса, можно заметить емкость с кровью, съемочный атрибут.
  • Сотрудники секретной службы не заходят к заключенным в камеру для допроса: это противоречит использованию пуленепробиваемых окон и других мер безопасности.
  • Согласно физике, Сноу и Эмили практически не имели шансов выжить после взрыва космической станции. При низкой плотности атмосферы любое тело быстро ускоряется за счет почти отсутствующего сопротивления. Даже если бы главные герои спаслись от огня с помощью защитных костюмов, из-за достаточно маленького расстояния до эпицентра взрыва их убило бы обломками.
  • В эпизоде, когда Хок и Эмили находятся в помещении, спасшись от освободившихся заключенных, в системе происходит утечка. Концентрация азота повышается. Воздух состоит из азота на 78%, герои не заметили бы увеличения этого числа и просто теряли бы сознание по причине гипоксии (кислородного голодания).
  • Мэгги Грейс, актриса, исполнившая главную женскую роль в фильме, уже знакома зрителю по работе в киноленте «Заложница», где ее героиню также пришлось спасать из заточения.

Отправиться в Космос, проникнуть в самую неприступную тюрьму во Вселенной, прорваться сквозь толпу взбунтовавшихся уголовников и вырвать из их лап дочь президента, пока орбитальная станция не рухнула на Землю. Это может только спецагент Сноу. Потому что он лучший. Потому что он неуправляем.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 мая 2012
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 12 апреля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джеймс Мэтер
В ролях
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Гай Пирс
Гай Пирс
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган
Все актеры и съемочная группа
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:55
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
дублированный тв ролик 9
Дублированный тв ролик 9
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