Напролом, 2012

Действие происходит в недалеком будущем. 2079 год, в Вашингтоне подвергается жестокому допросу Сноу, ранее служивший в ЦРУ. Его обвиняют в государственной измене. Начальник секретной службы уверен, что убил агента. Дочь американского президента там временем направляется в космический лагерь строгого режима, что найти доказательства своей теории. Девушка уверена, что на заключенных ставят бесчеловечные опыты. В камере Хайделла, опасного преступника, телохранитель Эмили теряет оружие, и заключенный становится главным в ситуации. Он подчиняет сотрудников диспетчерской и выпускает всех людей из камер. Среди освобожденных находится брат Хайделла, который возглавляет масштабный бунт. Девушка оказывается в плену у озлобленных головорезов. Агент Шоу предлагает Сноу сделку: сохранить жизнь и свободу в обмен на спасение дочери главы государства.