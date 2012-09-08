Мой парень - псих, 2012

Роберт Де Ниро расплакался во время сцены, в которой он говорит Брэдли Куперу, что хотел бы быть ближе к нему. Эти реплики были импровизацией Де Ниро.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс репетировали финальный танец несколько недель под руководством хореографа Мэнди Мур. “Ничего из этого не было импровизацией, нет”, — признавалась Лоуренс. — “Я ужасно танцую, поэтому никогда не смогла бы сделать ничего такого”. Лоуренс даже упомянула, что по сравнению с ней Купер танцевал вполне естественно, хотя на самом деле именно Тиффани была более опытным танцором.

Дженнифер Лоуренс проходила прослушивание на роль по “Скайпу”.

Оригинальное название фильма можно перевести как “Сборник лучиков надежды”.

Режиссер Дэвид О. Рассел рассказывал в интервью, что одной из главных причин, по которой он выбрал на главную роль Брэдли Купера, было то, что, просматривая его работы, он заметил, что Купер иногда выглядит очень сердитым и пытается подавить это. Это было именно то, что требовалось для персонажа.

Дэвид О. Рассел работал над сценарием пять лет, в течение которых материал переписывался 25 раз. Фильм был снят за 33 дня.

Результаты матчей между командами “Eagles” и “Phillies”, упомянутые в фильме, реальны и имели место в 2008 году.

Эта история привлекла Дэвида О. Рассела сходством с его собственными семейными отношениями и проблемами. Кроме того, сын Рассела Мэтью страдает биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами.

Фильм стал первым, номинированным на “Оскар” во всех четырех актерских категориях со времен картины “Красные”, и первым номинантом на “Большую пятерку” (лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший сценарий) после “Малышки на миллион”. В следующем году Дэвид О. Рассел смог повторить это достижение с фильмом “Афера по-американски”.

Психиатр Гарвардской Медицинской школы доктор Стивен Шлозман в интервью журналу “Vulture” поделился своим мнением о том, как в фильме изображены психические заболевания. По его мнению, неназванное состояние Тиффани было пограничным расстройством личности.

Как и его персонаж, Брэдли Купер фанат команды “Philadelphia Eagles”.

Во одном из интервью Джеки Уивер сказала, что Дэвид О. Рассел дал ей и Роберту Де Ниро предысторию их персонажей, где в том числе упоминался тот факт, что, хотя они женаты более тридцати лет, они по-прежнему занимаются любовью дважды в неделю.