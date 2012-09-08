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Мой парень - псих, 2012

2012 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пэт Солитано — бывший школьный учитель, который провел восемь месяцев в психиатрической клинике, после того, как застал свою жену за изменой и заработал биполярное расстройство на почве переживаний. Пэт мечтает снова быть вместе с любимой, но согласно судебному решению ему запрещено приближаться к ее дому и вступать с ней в контакт. Пэт вынужденно посещает психотерапевта, с трудом налаживает контакты, пытается контролировать вспышки гнева и живет в родительском доме, с измученной переживаниями матерью и зависимым от ставок отцом.

На ужине у друзей он знакомится с Тиффани, девушкой, у которой недавно погиб муж и которая тоже перенесла лечение в психиатрической больнице. У Тиффани остались серьезные эмоциональные проблемы, от которых она пытается отвлечься занимаясь беспорядочным сексом с малознакомыми парнями и готовясь к танцевальному конкурсу. Эти двое чем-то цепляют друг друга и у них возникает странная привязанность. Тиффани предлагает Пэту передать письмо для его жены, но с условием, что в ответ он станет ее партнером на танцевальном соревновании. Пэт соглашается и психически неустойчивый дуэт начинает подготовку к конкурсу.

Роберт Де Ниро расплакался во время сцены, в которой он говорит Брэдли Куперу, что хотел бы быть ближе к нему. Эти реплики были импровизацией Де Ниро.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс репетировали финальный танец несколько недель под руководством хореографа Мэнди Мур. “Ничего из этого не было импровизацией, нет”, — признавалась Лоуренс. — “Я ужасно танцую, поэтому никогда не смогла бы сделать ничего такого”. Лоуренс даже упомянула, что по сравнению с ней Купер танцевал вполне естественно, хотя на самом деле именно Тиффани была более опытным танцором.

Дженнифер Лоуренс проходила прослушивание на роль по “Скайпу”.

Оригинальное название фильма можно перевести как “Сборник лучиков надежды”.

Режиссер Дэвид О. Рассел рассказывал в интервью, что одной из главных причин, по которой он выбрал на главную роль Брэдли Купера, было то, что, просматривая его работы, он заметил, что Купер иногда выглядит очень сердитым и пытается подавить это. Это было именно то, что требовалось для персонажа.

Дэвид О. Рассел работал над сценарием пять лет, в течение которых материал переписывался 25 раз. Фильм был снят за 33 дня.

Результаты матчей между командами “Eagles” и “Phillies”, упомянутые в фильме, реальны и имели место в 2008 году.

Эта история привлекла Дэвида О. Рассела сходством с его собственными семейными отношениями и проблемами. Кроме того, сын Рассела Мэтью страдает биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами.

Фильм стал первым, номинированным на “Оскар” во всех четырех актерских категориях со времен картины “Красные”, и первым номинантом на “Большую пятерку” (лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший сценарий) после “Малышки на миллион”. В следующем году Дэвид О. Рассел смог повторить это достижение с фильмом “Афера по-американски”.

Психиатр Гарвардской Медицинской школы доктор Стивен Шлозман в интервью журналу “Vulture” поделился своим мнением о том, как в фильме изображены психические заболевания. По его мнению, неназванное состояние Тиффани было пограничным расстройством личности.

Как и его персонаж, Брэдли Купер фанат команды “Philadelphia Eagles”.

Во одном из интервью Джеки Уивер сказала, что Дэвид О. Рассел дал ей и Роберту Де Ниро предысторию их персонажей, где в том числе упоминался тот факт, что, хотя они женаты более тридцати лет, они по-прежнему занимаются любовью дважды в неделю.

После ухода жены жизнь главного героя кардинально меняется. Он переезжает в дом родителей и теряет старых друзей. Казалось бы, хуже не придумаешь, но жизнь как всегда преподносит все самое интересное в тот момент, когда меньше всего ожидаешь. Знакомство с девушкой Тиффани — как раз тот случай.

7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 22 ноября 2012
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Актеры не сильно поразили, разве что Лоуренс. Я чувствую всё то же, что и она, в смысле Тиффани, и от этого у меня мурашки.Кричат да,… Читать дальше…
Dumayuschaya 2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с друзьями. Забавный фильм, должно хватать реакции, дабы понять некоторые диалоги Цитата (Сумрачное облако, 02/12/2012 -… Читать дальше…
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