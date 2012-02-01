Хроника, 2012

Эндрю Детмер живет в кромешном невезении. Одноклассники постоянно над ним издеваются, а девочки в школе просто не обращают на тихоню внимания. Мать главного героя больна и не поднимается с кровати, а отец постоянно пьянствует и не гнушается рукоприкладства. Последние деньги парень тратит на видеокамеру, которая всех злит. Мэтт и Стив предлагают ему заснять странное место в лесу – яму неясного происхождения, и по неосторожности все трое забираются в нее. Выберутся они совершенно другими, получив сверхъестественные способности. Но как Эндрю будет использовать силу, о которой даже не имеет полного представления?
В новом веке всемирная паутина глубоко проникла в нашу жизнь: мы записываем, размещаем в Интернете, сопровождаем комментариями каждую секунду прожитого дня, делясь мнением и эмоциями с миром, и неважно, здешний ли он.
«Зависнув» в очередной раз в Сети, трое друзей обнаруживают некую таинственную субстанцию, и их обычная серая жизнь принимает крайне необычный и опасный поворот.