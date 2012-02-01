Хроника, 2012

В новом веке всемирная паутина глубоко проникла в нашу жизнь: мы записываем, размещаем в Интернете, сопровождаем комментариями каждую секунду прожитого дня, делясь мнением и эмоциями с миром, и неважно, здешний ли он.

«Зависнув» в очередной раз в Сети, трое друзей обнаруживают некую таинственную субстанцию, и их обычная серая жизнь принимает крайне необычный и опасный поворот.