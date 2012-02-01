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Chronicle

Хроника, 2012

2012 / США / Великобритания
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Эндрю Детмер живет в кромешном невезении. Одноклассники постоянно над ним издеваются, а девочки в школе просто не обращают на тихоню внимания. Мать главного героя больна и не поднимается с кровати, а отец постоянно пьянствует и не гнушается рукоприкладства. Последние деньги парень тратит на видеокамеру, которая всех злит. Мэтт и Стив предлагают ему заснять странное место в лесу – яму неясного происхождения, и по неосторожности все трое забираются в нее. Выберутся они совершенно другими, получив сверхъестественные способности. Но как Эндрю будет использовать силу, о которой даже не имеет полного представления?

  • Для Джоша Транка антигеройский фильм стал дебютной работой в его режиссерской карьере и был номинирован на премию «Сатурн».
  • Режиссер поселил актеров, исполнивших главные роли, в одном доме на две недели, чтобы между ними установилась настоящая взаимосвязь и понимание.
  • Розоволосая девушка, с которой целуется персонаж Дейна ДеХаана, на самом деле является его супругой.
  • Изначально кинолента была задумана более жестокой, но создатели опасались, что из-за рейтинга она потеряет слишком значительную часть аудитории.

В новом веке всемирная паутина глубоко проникла в нашу жизнь: мы записываем, размещаем в Интернете, сопровождаем комментариями каждую секунду прожитого дня, делясь мнением и эмоциями с миром, и неважно, здешний ли он.

«Зависнув» в очередной раз в Сети, трое друзей обнаруживают некую таинственную субстанцию, и их обычная серая жизнь принимает крайне необычный и опасный поворот.

7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 1 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джош Транк
Джош Транк
В ролях
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Майкл Келли
Майкл Келли
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Эшли Хиншоу
Эшли Хиншоу
Алекс Расселл
Алекс Расселл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хроника 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:03
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный международный трейлер
Дублированный международный трейлер
тв ролик 11
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