Королевство полной луны, 2012

Режиссер Уэс Андерсон давно интересовался изображением в кино детского романа. Он описал начальную идею фильма как воспоминание о собственных детских мечтах и фантазиях о любви. Когда ему было 12 лет, Андерсон жил в Техасе с двумя братьями. Его родители разводились и повлияли на его более поздние изображения распадающихся браков. Некоторое время он был разведчиком и играл в пьесе о Ноевом ковчеге. Однажды Андерсон нашел книгу под названием «Как справиться с очень проблемным ребенком», принадлежащую его отцу. Все эти эпизоды позже нашли отражение в фильме.

Проработав над сценарием около года, Андерсон написал всего 15 страниц, после чего обратился за помощью к сценаристу Роману Копполе, с которым они уже работали над фильмом «Поезд на Дарджилинг»; вместе они закончили сценарий за месяц. Коппола также обратился к воспоминаниям своей матери Элеоноры.

Главным источником вдохновения для фильма стала классическая картина Новой французской волны, «400 ударов» Франсуа Трюффо.

Бюджет фильма составил всего 16 миллионов долларов. Только на таких условиях продюсеры согласились поддержать Андерсона, предыдущий проект которого очень слабо выступил в международном прокате.

Несмотря на скромный бюджет картины, Андерсону удалось собрать каст из звезд первого эшелона Голливуда. Многие актеры уже работали с Андерсоном, а другие давно хотели сняться у него, и все они согласились работать за символические суммы.

Во время кастинга Андерсон сказал: «Фильма не будет, если мы не найдем идеальных детей». Джаред Гилман понравился режиссеру своими смешными очками, а Кара Хейуорд с первого раза очень естественно прочитала свои реплики.

Сцена танца на пляже была снята в последнюю очередь, чтобы за время съемок молодые актеры привыкли к обществу друг друга. Чтобы они не испытывали дискомфорта, сцена была снята на закрытой площадке (только актеры, соавтор сценария, сам Андерсон и оператор Роберт Д. Йоумен). Сцена их поцелуя не была отрепетирована и появилась довольно спонтанно. Это был первый поцелуй Гилмана.

После завершения съемок Каре Хейуорд разрешили оставить котенка, принадлежавшего ее героине Сюзи, а Джареду Гилману достался рюкзак, который использовал его персонаж Сэм.

Каре Хейуорд на съемках не требовался визажист: она самостоятельно придумывала и наносила каждый свой макияж, руководствуясь характером и настроением своей героини.

В соответствии со скромными ожиданиями продюсеров, премьера фильма прошла только в четырех кинотеатрах, двух в Нью-Йорке и двух в Лос-Анджелесе. Однако в каждом кинотеатре фильм заработал в среднем 167 250 долларов за показ, чем установил рекорд среди игровых фильмов. В международном прокате касса, собранная картиной, превысила его бюджет более чем в четыре раза.