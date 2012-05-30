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Прометей Прометей
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Prometheus

Прометей, 2012

2012 / США
5.8 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в 2089 году. Археологи обнаруживают рисунки, доказывающие, что далеких предков людей посещали инопланетные создания. Исследователи вычисляют, из какой точки безграничной Вселенной прилетали эти существа и отправляют туда шаттл «Прометец» в надежде найти прародителей цивилизации. Однако на неизведанной планете нет живых – только скелеты гигантов и древние полуразрушенные строения. По всей видимости, расе пришлось торопливо покидать место жительства. Главным героям предстоит узнать, что привело в панику древних гигантов.

  • Картина рассказывает историю происхождения «Чужих», персонажей знаменитого фильма Ридли Скотта, принесшего ему мировую известность, но сами ксеноморфы в киноленте не фигурируют.
  • Для создания музыкального оформления фильма оркестр играл произведения Марка Штрайтенфельда задом наперед, а композитор потом переворачивал их в цифровом формате, что делало мелодию напряженной и тревожной.
  • Это последний фильм дизайнера Х. Р. Гигера, который разрабатывал персонажей франшизы «Чужой» с 1979 года.
  • Начальный эпизод фильма снимали в Исландии, потратив на это две недели.
  • Ридли Скотт преследовал цель как можно реже прибегать к компьютерной графике.

Поиски колыбели человечества могут привести к его гибели…

В своем новом проекте Ридли Скотт, режиссер фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию», вновь возвращается к жанру, который им же в свое время и был создан.

«Прометей» предлагает зрителю принципиально новую мифологию о зарождении жизни на Земле. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества…

5.8 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 мая 2012
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 30 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прометей 3 постера
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Прометей
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В процессе наслаждения «Прометеем» периодически замечаешь, что это не предисловие к «Чужому», а ремейк черной комедии Тома Шульмана «8 голов в одной сумке». Персонажи величественной эпопеи Ридли Скотта про колыбель человечества и его, человечества, погибель постоянно носят в сумке чьи-то головы. Сначала это голова здоровенного инопланетянина, дальнего родственника профессора Доуэля, с которой развлекаются так интенсивно, что она в конце концов лопается,…
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саундтрек фильма Прометей
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ридли Скотт уверен, что предстоящий сериал «Чужой» окажется хуже оригинального фильма 1979 года Шоу на данный момент является единственным официально подтвержденным проектом в рамках вселенной.
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13 октября 2021 12:14
Нуми Рапас утверждена на главную роль в предстоящем триллере Netflix После десяти лет участия в международных проектах актриса возвращается в родную Швецию.
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5 ноября 2020 15:42
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
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2 апреля 2020 10:00
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