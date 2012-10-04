Духless, 2012

- экранизация одного из главных литературных бестселлеров 2006 года - книги Сергея Минаева "Духless.
Модные клубы, престижные офисы, роскошные автомобили, закрытые вечеринки. В программе меню светских тусовок: шампанское, икра и кокаин… Девушки модельной внешности и мужчины из списка «Forbes» — часть его жизни. Он красив и успешен, он — герой нашего времени. Но неожиданная встреча с девушкой не из его круга может изменить эту сладкую жизнь…
До Эллиса ,я не читал такой прозаической\параноидальной книги, где основным совпадением, не сама… Читать дальше…