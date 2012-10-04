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Духless Духless
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Духless, 2012

2012 / Россия
7.3 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть О фильме
- экранизация одного из главных литературных бестселлеров 2006 года - книги Сергея Минаева "Духless.
Модные клубы, престижные офисы, роскошные автомобили, закрытые вечеринки. В программе меню светских тусовок: шампанское, икра и кокаин… Девушки модельной внешности и мужчины из списка «Forbes» — часть его жизни. Он красив и успешен, он — герой нашего времени. Но неожиданная встреча с девушкой не из его круга может изменить эту сладкую жизнь…
7.3 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 4 октября 2012
Премьера в мире 4 октября 2012
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роман Прыгунов
Роман Прыгунов
В ролях
Денис Бургазлиев
Павел Ясенок
Данила Козловский
Данила Козловский
Артем Михалков
Артем Михалков
Сергей Белоголовцев
Сергей Белоголовцев
Все актеры и съемочная группа
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Духless

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Очень очень понравилось! Достойнейший адаптированный сценарий, никаких провисаний, скуки, соплей. Режиссер достоин комплиментов, понравилось все:… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 11/09/2012 - 15:16:30):
До Эллиса ,я не читал такой прозаической\параноидальной книги, где основным совпадением, не сама… Читать дальше…
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