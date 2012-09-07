Семь психопатов, 2012

Том Уэйтс — большой любитель животных. Он согласился на роль, не читая сценарий, едва узнав, что в фильме его будут окружать кролики.

Изначально собачья шляпа Билли отсутствовала в гардеробе. Но Колин Фаррелл купил ее во время дорожного путешествия с Рокуэллом и сразу стал носить.

Могила, за которой прячется убийца Бубнового Валета в сцене на кладбище, принадлежит человеку по фамилии Рурк. Изначально в фильме снимался Микки Рурк,, но он ушел из проекта из-за разногласий со сценаристом и режиссером Мартином МакДона. Его заменил Вуди Харрельсон.

На премьере фильма Сэм Рокуэлл и Колин Фаррелл были одеты в одинаковые рубашки с мультяшным изображением их коллеги Кристофера Уокена.

Собаку, которая играет Бонни, в реальной жизни тоже зовут Бонни. То, что имя собаки оказалось таким же, как и в первоначальном сценарии МакДоны — совпадение.

Когда Марти просыпается на кушетке Билли, можно заметить надпись у него на ладони. Надпись гласит: «Обломки мертвых отношений».

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2006 года.

В сцене посещения онкологического отделения на заднем плане можно услышать объявление: «Доктор Блэр, доктор Джейн Гамильтон, доктор Джейн Гамильтон». Это отсылка к альбому «Operation: Mindcrime» группы “Queensrÿche”. Голос взят прямо из трека «Eyes of a Stranger». Этот звук использовался во многих фильмах и телешоу, начиная с 1988 года. Впервые он был использован в сериале “Шоу Косби”.

Вместо традиционной красной ковровой дорожки на премьере «Семи психопатов» была дорожка черного цвета, более соответствующая настроению фильма.

Персонаж Чарльза Костелло, которого играет Вуди Харрельсон — безжалостный гангстер, испытывающий настоящую привязанность только к своей маленькой собаке. Эта роль предназначалась для Микки Рурка, который, как известно, очень любит своих маленьких собак в реальной жизни.

Когда в начале фильма Билли и Марти сидят в кинотеатре, они смотрят фильм 1989 года «Жестокий полицейский».

В первой сцене фильма появляются два киллера, которых играют Майкл Питт и Майкл Стулбарг. Оба актера работали в то время в сериале HBO «Подпольная империя», также рассказывающем про гангстеров.

В конце перестрелки на кладбище Марти и Ганс стоят рядом с надгробием с надписью “Грубер”. Ганс Грубер — имя антагониста в фильме “Крепкий орешек”.

В фантазии Билли Марти носит очки. На самом деле это те же очки, которые он носил ранее в фильме, только с бесцветными линзами.