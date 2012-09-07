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Семь психопатов Семь психопатов
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Seven Psychopaths

Семь психопатов, 2012

2012 / США / Великобритания
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Марти — писатель, который очень хочет приступить к своему новому сценарию, но вместо этого бесконечно прокрастинирует, а по вечерам перебирает с выпивкой. Пока что у него есть только идея, название (“Семь психопатов”) и один герой. К Марти в соавторы активно набивается его друг Билли. Билли рассказывает Марти про орудующего в городе серийного убийцу по прозвищу “Бубновый Валет”, а потом и вовсе размещает в газете объявление с призывом к неравнодушным о помощи. А пока что Билли зарабатывает на жизнь похищая собак, а затем возвращая их владельцам за вознаграждение.

У Билли есть сообщник Ганс — набожный старичок, много лет назад потерявший дочь. Однажды на Ганса выходят головорезы жестокого гангстера Чарли Костелло. Выясняется, что одной из последних похищенных собак оказался ши-тцу Костелло по кличке Бонни, в котором бандит души не чает. Люди Костелло раскрыли их незамысловатую схему и теперь намерены вернуть Бонни и наказать Билли и Ганса. В самый последний момент на помощь похитителям приходит Бубновый Валет, который жестоко убивает подручных Костелло. Во все эти события оказывается втянут и находящийся рядом Марти. Крутой сценарий начинает разыгрываться прямо у него на глазах.

Том Уэйтс — большой любитель животных. Он согласился на роль, не читая сценарий, едва узнав, что в фильме его будут окружать кролики.

Изначально собачья шляпа Билли отсутствовала в гардеробе. Но Колин Фаррелл купил ее во время дорожного путешествия с Рокуэллом и сразу стал носить.

Могила, за которой прячется убийца Бубнового Валета в сцене на кладбище, принадлежит человеку по фамилии Рурк. Изначально в фильме снимался Микки Рурк,, но он ушел из проекта из-за разногласий со сценаристом и режиссером Мартином МакДона. Его заменил Вуди Харрельсон.

На премьере фильма Сэм Рокуэлл и Колин Фаррелл были одеты в одинаковые рубашки с мультяшным изображением их коллеги Кристофера Уокена.

Собаку, которая играет Бонни, в реальной жизни тоже зовут Бонни. То, что имя собаки оказалось таким же, как и в первоначальном сценарии МакДоны — совпадение.

Когда Марти просыпается на кушетке Билли, можно заметить надпись у него на ладони. Надпись гласит: «Обломки мертвых отношений».

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2006 года.

В сцене посещения онкологического отделения на заднем плане можно услышать объявление: «Доктор Блэр, доктор Джейн Гамильтон, доктор Джейн Гамильтон». Это отсылка к альбому «Operation: Mindcrime» группы “Queensrÿche”. Голос взят прямо из трека «Eyes of a Stranger». Этот звук использовался во многих фильмах и телешоу, начиная с 1988 года. Впервые он был использован в сериале “Шоу Косби”.

Вместо традиционной красной ковровой дорожки на премьере «Семи психопатов» была дорожка черного цвета, более соответствующая настроению фильма.

Персонаж Чарльза Костелло, которого играет Вуди Харрельсон — безжалостный гангстер, испытывающий настоящую привязанность только к своей маленькой собаке. Эта роль предназначалась для Микки Рурка, который, как известно, очень любит своих маленьких собак в реальной жизни.

Когда в начале фильма Билли и Марти сидят в кинотеатре, они смотрят фильм 1989 года «Жестокий полицейский».

В первой сцене фильма появляются два киллера, которых играют Майкл Питт и Майкл Стулбарг. Оба актера работали в то время в сериале HBO «Подпольная империя», также рассказывающем про гангстеров.

В конце перестрелки на кладбище Марти и Ганс стоят рядом с надгробием с надписью “Грубер”. Ганс Грубер — имя антагониста в фильме “Крепкий орешек”.

В фантазии Билли Марти носит очки. На самом деле это те же очки, которые он носил ранее в фильме, только с бесцветными линзами.

Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов.

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 7 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Мартин МакДона
Мартин МакДона
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Кайф полнейший. Смешно и трогательно, в конце кто-то аплодировал.
Когда Ганс (Уокен) подставился под пулю ради друзей, я плакала. Ну, да, такое было… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не помню чтобы так смеялась в кинотеатре! Зал так вообще в некоторых моментах аплодировал, фильм просто под завязку наполнен качественным черным,… Читать дальше…
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