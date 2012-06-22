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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Киноафиша Фильмы Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Tengo ganas de ti

Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу, 2012

2012 / Испания
8.0 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма начинается спустя два года после событий первой части. Все это время Аче провел в Англии, но так и не смог оставить позади свою любовь к Баби.

Вернувшись в Барселону, Аче встречает Джин, молодую девушку, чрезвычайно похожую на него характером и жизнелюбием. Парень испытывает к ней все большую симпатию и надеется, что Джин залечит его любовные раны. Навестив могилу своего друга Полло, он рассказывает тому, что повзрослел и готов начать жизнь с чистого листа.

Баби тем временем продолжает учебу и живет своей жизнью. Единственное, что нарушает ее спокойствие – образ жизни ее сестры Даниэлы, которая проводит все свободное время на вечеринках, где употребляет наркотики и алкоголь. Одна из таких тусовок заканчивается для нее нежеланной беременностью.

Связь Аче и Джин становится все крепче, и в итоге они начинают романтические отношения. В знак своей готовности отпустить прошлое, он позволяет Джин управлять своим мотоциклом, чего он никому не позволял до этого.

Но вскоре их идиллию прерывает случайная встреча Аче и Баби. Уединившись на пляже, молодые люди раскрывают друг перед другом карты: Аче признается, что не видит будущего для их отношений, а Баби рассказывает, что через месяц она выходит замуж. Влюбленные расстаются снова, но это свидание запускает в жизни каждого из них цепь непредсказуемых событий, которые угрожают их вновь найденному счастью.

Фильм снова снимался в Барселоне, а также в Жироне, второй крупной провинции Каталонии. Съемки шли с 28 октября по 30 декабря 2011 года.

Как и предыдущая часть саги, фильм был номинирован на премию “Гойя” за лучший адаптированный сценарий. На этот раз первоисточником для фильма послужил роман Федерико Моччиа «Я хочу тебя». Его сценарную адаптацию снова выполнил сценарист Рамон Саласар.

Власти города не позволили съемочной группе перекрывать движение в центре города на время съемок, поэтому члены команды заранее окружали локацию и просили прохожих не шуметь и по возможности не попадать в кадр, ведь при малейшем лишнем звуке или появившемся перед камерой зеваке сцену приходилось переснимать. По той же причине съемочный день начинался очень рано, так что актерам приходилось вставать в шесть утра, а другим членам съемочной группы, особенно осветителям – и того раньше. Кроме того, большой проблемой была переменчивая барселонская погода.

Мировая премьера картины состоялась 22 июня 2012 года. За первый уикенд фильм собрал в международном прокате четыре миллиона долларов, попав в десятку самых кассовых фильмов 2012 года. В общей сложности фильм собрал более 17 миллионов долларов, причем 7 из них – в России. В отечественном прокате фильм стал вторым по популярности после супергеройской картины «Новый Человек Паук» Марка Уэбба.

Самое большое удовольствие актерам фильма принесли съемки в ночном клубе Razzmatazz, который был одним из главных мест действия первого фильма. В сцене вечеринки во время дискотеки многие из танцующих членов массовки действительно были парочками. Сей факт, красивые вечерние наряды и горячительные напитки придали сцене особенно романтическую и страстную атмосферу. Почти все участники массовки были набраны через социальные сети Марио Касаса.

Создатели пригласили Клару Ларго на роль Джиневры, впечатлившись ее игрой в фильме Андреса Баиса «Бункер».

По легенде, именно после этого фильма в России стало модно вешать на перила мостов запертые замки с именами возлюбленных.

В сентябре 2019 года Марио Касас побывал в Москве. Во время промо-кампании своего нового проекта, сериала «Влечение», Касас поделился подробностями создания грядущей третьей части саги. Действие фильма будет происходить спустя десять лет после событий этой картины, что совпадает с временным промежутком между съемками этого и предыдущего фильма серии. Как и ранее, первоисточником картины будет роман Федерико Моччиа. Книга называется «Три раза ты» и расскажет о новой встрече не забывших свою первую любовь Аче и Баби за несколько дней до свадьбы Аче и Джин. Сценарий фильма уже находится в разработке, а Клара Лаго и Мария Вальверде также вернутся к своим ролям.

Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви…

8.0 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 июля 2012
Премьера онлайн 2 января 2017
Премьера в мире 22 июня 2012
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Фернандо Гонзалез Молина
Фернандо Гонзалез Молина
В ролях
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Марио Касас
Марио Касас
Альваро Сервантес
Альваро Сервантес
Диего Мартин
Клара Лаго
Клара Лаго
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
сходили с женой. по сути, неплохой фильм, красиво снятый, но наполненный шаблонными сопливыми сценами, типа, вспоминаний о первой встрече, глюками с… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился! смотрела, правда, месяц назад, но все еще помнится. Романтичный, чувственный, главные герои красивые, смотреть приятно, не… Читать дальше…
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108 голосов
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