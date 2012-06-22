Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу, 2012

Действие фильма начинается спустя два года после событий первой части. Все это время Аче провел в Англии, но так и не смог оставить позади свою любовь к Баби.

Вернувшись в Барселону, Аче встречает Джин, молодую девушку, чрезвычайно похожую на него характером и жизнелюбием. Парень испытывает к ней все большую симпатию и надеется, что Джин залечит его любовные раны. Навестив могилу своего друга Полло, он рассказывает тому, что повзрослел и готов начать жизнь с чистого листа.

Баби тем временем продолжает учебу и живет своей жизнью. Единственное, что нарушает ее спокойствие – образ жизни ее сестры Даниэлы, которая проводит все свободное время на вечеринках, где употребляет наркотики и алкоголь. Одна из таких тусовок заканчивается для нее нежеланной беременностью.

Связь Аче и Джин становится все крепче, и в итоге они начинают романтические отношения. В знак своей готовности отпустить прошлое, он позволяет Джин управлять своим мотоциклом, чего он никому не позволял до этого.

Но вскоре их идиллию прерывает случайная встреча Аче и Баби. Уединившись на пляже, молодые люди раскрывают друг перед другом карты: Аче признается, что не видит будущего для их отношений, а Баби рассказывает, что через месяц она выходит замуж. Влюбленные расстаются снова, но это свидание запускает в жизни каждого из них цепь непредсказуемых событий, которые угрожают их вновь найденному счастью.