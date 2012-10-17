Паранормальное явление 4, 2012

9 октября 2006 года Кристи Рей и ее муж Дэниел были убиты ее одержимой демонами сестрой Кэти, которая затем похищает их годовалого сына Хантера. Местонахождение Кэти и Хантера остается неизвестным. Пять лет спустя, в ноябре 2011 года, главная героиня фильма Алекс Нельсон живет в богатом пригороде со своими родителями и приемным младшим братом по имени Уайетт. Когда их новая соседка Кэти заболевает и попадает в больницу, ее сын Робби остается на попечении их семьи. Вскоре Алекс замечает, что Робби очень странно себя ведет. Чтобы объяснить для себя зловещее поведение мальчика, героиня устанавливает по всему дому видеокамеры…
Действие разворачивается спустя 5 лет с момента событий фильма «Паранормальное явление 2». Алекс и её бойфренд борются с паранормальной активностью в их доме.