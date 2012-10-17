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Паранормальное явление 4 Паранормальное явление 4
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Paranormal Activity 4

Паранормальное явление 4, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

9 октября 2006 года Кристи Рей и ее муж Дэниел были убиты ее одержимой демонами сестрой Кэти, которая затем похищает их годовалого сына Хантера. Местонахождение Кэти и Хантера остается неизвестным. Пять лет спустя, в ноябре 2011 года, главная героиня фильма Алекс Нельсон живет в богатом пригороде со своими родителями и приемным младшим братом по имени Уайетт. Когда их новая соседка Кэти заболевает и попадает в больницу, ее сын Робби остается на попечении их семьи. Вскоре Алекс замечает, что Робби очень странно себя ведет. Чтобы объяснить для себя зловещее поведение мальчика, героиня устанавливает по всему дому видеокамеры… 

  • Стивен Данхэм и Алексондра Ли, сыгравшие родителей Алекс, были супружеской парой и в реальной жизни. К сожалению, Стивен Данэм умер от сердечного приступа  14 сентября 2012 года, незадолго до того, как этот фильм был выпущен в прокат.
  • Персонаж Брэди Аллена, юный Робби, был назван в честь Робби Мангейма, ребенка, который в 1959 году стал предполагаемой жертвой одержимости злым демоном, которого изгнали с помощью экзорцизма, чтобы спасти мальчику жизнь. 
  • Будучи четвертым по счету фильмом франшизы, на самом деле это первый сиквел в серии: два предыдущих фильма были приквелами к основным событиям. 
  • Когда Даг смотрит боевик по телевизору, там раздается крик Вильгельма.

Действие разворачивается спустя 5 лет с момента событий фильма «Паранормальное явление 2». Алекс и её бойфренд борются с паранормальной активностью в их доме.

7.2 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера онлайн 21 февраля 2013
Премьера в мире 17 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Генри Джуст
Генри Джуст
В ролях
Кэти Фезерстон
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Мэтт Шивли
Брэйди Аллен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паранормальное явление 4 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Para_norm 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на данный фильм. Ценю подобный жанр и для меня стали в свое время откровением фильмы "Монстро", "Ведьма из Блер", тоже… Читать дальше…
pavelchikwyfy 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе, где-то на пятерку из десяти. Было много смешных моментов, например, когда люстра разбилась. Или, когда тетка резала мясо,… Читать дальше…
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48 голосов
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