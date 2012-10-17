Паранормальное явление 4, 2012

9 октября 2006 года Кристи Рей и ее муж Дэниел были убиты ее одержимой демонами сестрой Кэти, которая затем похищает их годовалого сына Хантера. Местонахождение Кэти и Хантера остается неизвестным. Пять лет спустя, в ноябре 2011 года, главная героиня фильма Алекс Нельсон живет в богатом пригороде со своими родителями и приемным младшим братом по имени Уайетт. Когда их новая соседка Кэти заболевает и попадает в больницу, ее сын Робби остается на попечении их семьи. Вскоре Алекс замечает, что Робби очень странно себя ведет. Чтобы объяснить для себя зловещее поведение мальчика, героиня устанавливает по всему дому видеокамеры…