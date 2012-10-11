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Толстяк на ринге Толстяк на ринге
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Here Comes the Boom

Толстяк на ринге, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скотт работает учителем в обычной школе. Но в учреждении туго с финансами, поэтому руководство решает урезать бюджет. К тому же, главному герою грозит увольнение. Чтобы поправить дела, он решается на отчаянный шаг. Мужчина отправляется в подпольный бойцовский клуб. Сначала все думают, что на нем лишь будут отрабатывать удары сильные бойцы. Но вскоре из неудачника он превратится в настоящую звезду ринга.

  • Чтобы подготовиться к роли, у Кевина Джеймса ушло больше года. За это время ему пришлось похудеть примерно на 35 кг.
  • Бас Раттен, который воплотил образ тренера, в действительности был бойцом UFC, как и его персонаж. История, которую он рассказывает Скотту, основана на его реальном опыте. Он сломал колено и получил прочие травмы, поэтому не смог и дальше принимать участие в боях.
  • Автомобиль, показанный в ленте – это та же машина, на которой ездил Кевин Джеймс в «Короле Квинса».
  • Актеры Кевин Джеймс и Гари Валентайн – настоящие братья.
  • Финальный эпизод боя снимали в старой школе Эверетта в Массачусетсе. Это учебное заведение окончила актриса Эллен Помпео.
  • Кевин Джеймс на самом деле занимается смешанными единоборствами.
  • Исполнитель главной мужской роли также принимал участие в написании сценария.

Учитель биологии в средней школе подрабатывает бойцом в смешанных боевых искусствах, пытаясь собрать деньги, чтобы сохранить школьную музыкальную программу.

7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 6 декабря 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Фрэнк Корачи
Фрэнк Корачи
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Мелисса Питерман
Грег Джерманн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Толстяк на ринге 4 постера
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Толстяк на ринге

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ПРОСТ ОУЛЁТНЫЙ !!!!!!!!!! =))) СУпер комедия. Ржали все два часа

Кевин Джеймс , сыграл на все 100 !!!!! Сальма Хайек прелестна… Читать дальше…
таняc 2 апреля 2015, 12:51
пропаганда вечных ценностей -это здорово !!!....стоит только задуматься на минуточку а смогл(а) бы я при сокращении или увольнении сотрудника встать… Читать дальше…
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