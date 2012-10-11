Толстяк на ринге, 2012

Скотт работает учителем в обычной школе. Но в учреждении туго с финансами, поэтому руководство решает урезать бюджет. К тому же, главному герою грозит увольнение. Чтобы поправить дела, он решается на отчаянный шаг. Мужчина отправляется в подпольный бойцовский клуб. Сначала все думают, что на нем лишь будут отрабатывать удары сильные бойцы. Но вскоре из неудачника он превратится в настоящую звезду ринга.