Морской бой, 2012

Исследовательская станция пытается связаться с планетой, где, по мнению ученых, есть живые существа. Получив сообщение, приглашающее на Землю, инопланетные обитатели отправляют пять кораблей для визита. Но в пути один из них врезается в спутник, обломки шаттла обрушиваются на Гонконг, что приводит к ужасным последствиям. Остальные пришельцы добираются до Гавайских островов, где проходят военные учения, и, трактовав происходящее по-своему, вступают с эсминцами в бой. Землянам нужно срочно придумать, как действовать, чтобы остановить катастрофу.
Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны?
В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчел, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!
Битва за Землю начнется на воде...