Морской бой, 2012

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны?

В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчел, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!

Битва за Землю начнется на воде...