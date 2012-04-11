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Морской бой Морской бой
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Battleship

Морской бой, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Исследовательская станция пытается связаться с планетой, где, по мнению ученых, есть живые существа. Получив сообщение, приглашающее на Землю, инопланетные обитатели отправляют пять кораблей для визита. Но в пути один из них врезается в спутник, обломки шаттла обрушиваются на Гонконг, что приводит к ужасным последствиям. Остальные пришельцы добираются до Гавайских островов, где проходят военные учения, и, трактовав происходящее по-своему, вступают с эсминцами в бой. Землянам нужно срочно придумать, как действовать, чтобы остановить катастрофу.

  • Ветераны, о которых говорит Стоун Хоппер, существовали в действительности, а некоторые из них участвовали во Второй мировой войне.
  • Эпизод с ограблением магазине в начале фильма – пародия на вирусное видео, размещенное на Ютубе. Грабитель появился точно так же, как в ролике, а сцена снималась под тем же углом и с того же ракурса.
  • На сцену обращения Хоппера к военным в отставке создателя фильма вдохновили исторические события 1980-х, когда ветераны флота были вызваны для обучения новых экипажей управлению линкорами.
  • Эпизод в клинике снимался в Техасе. Статистами были настоящие раненые военные.

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны?

В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчел, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!

Битва за Землю начнется на воде...

7.3 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 апреля 2012
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 11 апреля 2012
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Бруклин Декер
Бруклин Декер
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Джошуа Пенс
Все актеры и съемочная группа
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Морской бой

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий блокбастер от создателей "Трансформеров" и "РЭД", в идеальном сплаве самых лучших качеств и деталей выдающихся… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
хм...лучше всего картину отражает комментарий выше из томатов...только там все-таки перехвалили чуток...если бы не Миссури и героические старые… Читать дальше…
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