«Белоснежка и охотник»: Рецензия Киноафиши

У Белоснежки очередной бенефис, только вместо гламура и глянца зрителю подана суровая готика, а сама заглавная героиня в какой-то прекрасный момент превращается в Жанну д’Арк. Интересно, что если (анти)гламурную пародию с Джулией Робертс делал индийско-американский сюрреалист Тарсем Сингх, то готическое фэнтези с Шарлиз Терон делал сюрреалист британский. Руперт Сэндерс, выпускник Школы графического дизайна и промышленного дизайна знаменитого лондонского Колледжа Святого Мартина, никогда, правда, до этого не снимал кино, зато прославился завораживающими рекламными роликами для Sony PlayStation 3 и XboX360, за которые получил прозвище «постмодерниста от рекламы».

В визуальном отношении сэндерсовская «Белоснежка» исполнена безупречно: чего стоит одна только техника чередования крупных и общих планов, предельно мощная и в то же время в высшей степени элегантная (дабы наглядно представить, о чем идет речь, сравните, например, с прямолинейно-мясницким стилем Бекмамбетова)… И пока дело касается роз и капель крови на снегу, сражений, зеркал, телесных метаморфоз и, говоря словами Дилана Томаса, «приключений со сменой кожи», все складывается прекрасно. Даже пар идет изо рта у героев, а Белоснежкины ногти после энного количества лет в темнице и приключений в лесу снабжены необходимым количеством грязи, что говорит об исключительном для современного Голливуда внимании к деталям (правда, от кувырканий по кочкам и болотам нисколько не страдает и не рвется Белоснежкино платье, но нельзя же, в конце концов, требовать от человека – и даже от платья – слишком многого). Однако как только в действие вступает драматургия – с мотивами, причинами, диалогами и т. п., – чары немедленно рассеиваются. Единственным центром притяжения оказывается Шарлиз Терон, у которой и роль заведомо выигрышная (побыть главным злодеем вообще мечта практически любого актера), и талант недюжинный. Кристен Стюарт и Крис Хемсворт старательно копируют свои «работы» (хотя слово «работа» здесь наименее уместно) из «Сумерек» и «Тора»/«Мстителей» соответственно: одна – романтическая барышня с томными подглазьями, другой – брутальный мужик с кувалдой или что там ему режиссер вложит в руки. Вдобавок сценаристы не смогли удержаться и вклинили массу пародийных моментов в страшный и предельно неироничный сюжет, из-за чего в итоге получилась каша. Так что, с одной стороны, Белоснежка садится на коня и за несколько минут необъяснимо превращается в Орлеанскую деву, ведя за собой полки на штурм тиранической цитадели королевы-чернокнижницы, с другой же стороны – зрителю предательски подмигивают огромные грибы, гномы с прическами казаков и самураев, а бравый охотник (словом huntsman британцы в основном зовут людей, которые вместе с одними представителями семейства псовых (гончими) бегают за другими представителями семейства псовых – лисами) с выражением произносит: «Дернул же меня черт сунуться в бабскую грызню!» И это сущая правда, ибо противостояние принцессы Белоснежки и королевы Равенны разворачивается главным образом на косметологическо-возрастной почве: одной – ужасно не хочется стареть и покрываться морщинами, другой – столь же ужасно не хочется служить сырьем для омолаживающих процедур. Чем закончится подобный черный передел мира, угадать не сложно; несмотря на все потуги современной западной цивилизации максимально продлить физиологическую активность лиц пожилого возраста, в сказке, то есть в наиболее прямом выражении коллективного бессознательного, срабатывает чисто «дарвиновский» принцип: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас (что именно – см. концовку Snow White and the Huntsman).

Сергей Терновский