Эволюция Борна, 2012

Приключенческий боевик американского кинорежиссера Тони Гилроя является динамичным спин-оффом к кинематографическому циклу, стартовавшему в далеком 2002-м и посвященному бывшему агенту ЦРУ Джейсону Борну. Название киноленты идентично книге Эрика Ван Ластбадера, которая стала идейным продолжением литературной серии книг о Борне, созданной писателем Робертом Ладлэмом.
Он лучший из лучших, один на миллион, весь мир у его ног. Его рефлексы на пределе, жизнь на грани, любовь лишь мгновения.
В игре всегда несколько фигур. Джейсон Борн - лишь вершина айсберга...