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Эволюция Борна Эволюция Борна
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The Bourne Legacy

Эволюция Борна, 2012

2012 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Приключенческий боевик американского кинорежиссера Тони Гилроя является динамичным спин-оффом к кинематографическому циклу, стартовавшему в далеком 2002-м и посвященному бывшему агенту ЦРУ Джейсону Борну. Название киноленты идентично книге Эрика Ван Ластбадера, которая стала идейным продолжением литературной серии книг о Борне, созданной писателем Робертом Ладлэмом.

  • Главная роль досталась двукратному номинанту на «Оскар» американскому актеру Джереми Реннеру. Однако претендентов на вакантное местечко было немало, например: звезда «Мечтателей» Майкл Питт, любимчик публики Джейк Джилленхол, Джош Хартнетт из кинодрамы «Перл Харбор», Майкл Фассбендер, получивший кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в киноленте «Стыд», и многие другие.
  • Несмотря на аналогичное название, фильм не является экранизацией произведения Эрика Ван Ластбадера. Изначально это планировалось, но сценаристы решили создать полностью оригинальную киноисторию после того, как Мэтт Дэймон отказался от главной роли, потому что проект создавался без режиссера Пола Гринграсса, который тоже отказался быть причастным к новой франшизе.
  • Гонорар Джереми Реннера за роль Борна гораздо ниже по сравнению с суммами Мэтта Дэймона. Реннер заработал пять миллионов долларов. В то время как гонорар Дэймона за главную роль, воплощенную в трилогии, колебался от десяти до двадцати миллионов долларов за каждый фильм.
  • Оригинальное название картины – «The Bourne Legacy» (Наследие Борна). Мировая премьера состоялась 30 июля 2012-го. Русскоязычный релиз вышел в свет 30 августа того же года.

Он лучший из лучших, один на миллион, весь мир у его ног. Его рефлексы на пределе, жизнь на грани, любовь лишь мгновения.

В игре всегда несколько фигур. Джейсон Борн - лишь вершина айсберга...

7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 30 августа 2012
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 8 августа 2012
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тони Гилрой
В ролях
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Все актеры и съемочная группа
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Эволюция Борна

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Наша рецензия
Киновариации на темы прозы Роберта Ладлема сделали резкий и решительный скачок в сторону научной фантастики, в последних фильмах о Джейсоне Борне лишь пунктирно намеченный. Собственно, сам Борн появляется в свежем опусе Тони Гилроя только один раз, да и то в виде собственного фотопортрета. Из недр ЦРУ действие переносится в недра Национальной исследовательской группы, где с помощью зеленых и голубых таблеток из обычных людей творят сверхчеловеков. Гилрой увлеченно описывает, как в Маниле…
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Erik 2 апреля 2015, 12:51
Фильм абсолютно не понравился. Я поклонник трилогии, ибо там было на высоком уровне все. И игра Дэймона, учитывая в первую очередь само его… Читать дальше…
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PLAT, 30/08/2012 - 23:11:54):нытики - в сад.Досмотрите до конца, на титрах отличнейшая композиция Moby – Extreme Ways. Джереми Реннер… Читать дальше…
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