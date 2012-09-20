Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Франкенвини Франкенвини
Киноафиша Фильмы Франкенвини
Frankenweenie

Франкенвини, 2012

2012 / США
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Любимый пес мальчика Виктора по кличке Спарки погибает под колесами автомобиля. Мальчик, который всерьез увлекается физикой, призывает на помощь все свои знания и в результате научного эксперимента ему удается вернуть любимца к жизни. Воскресший пес остается таким же веселым и добродушным, но когда о его существовании узнает другие жители города, это приводит к самым неожиданным и неприятным последствиям. 

  • На кладбище домашних животных можно заметить могилу Зеро – пса из “Кошмара перед Рождеством”.
  • Черепаха Шелли названа в честь Мэри Шелли, написавшей “Франкенштейн, или Современный Прометей”, роман 1818 года, на котором основан этот фильм. 
  • Первый фильм Тима Бертона со времен картины “Марс атакует!”, в котором не снимались ни Хелена Бонем Картер, ни Джонни Депп. 
  • Шерсть на голове Персефоны, пуделя Эльзы Ван Хельсинг, копирует прическу Эльзы Ланчестер из фильма “Невеста Франкенштейна”. 
  • Вайнона Райдер сама пела песни своей героини. Она согласилась, когда Тим Бертон сказал, что пение должно звучать несовершенно.
  • Нассор внешним видом и речью очень напоминает оригинального монстра из “Франкенштейна” 1931 года, в то время как его хомяк похож на мумию из фильма 1932 года. И чудовище Франкенштейна, и мумию сыграл актер Борис Карлофф. 

Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!

6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 11 октября 2012
Премьера онлайн 7 марта 2016
Премьера в мире 20 сентября 2012
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Кончата Феррелл
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Том Кенни
Том Кенни
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Франкенштейн
Франкенштейн (1994)
6.4166665
Эдвард руки-ножницы
Эдвард руки-ножницы (1990)
7.8301888
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Топ лучших мультфильмов всех времен Топ лучших мультфильмов всех времен
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Постер мультфильма Франкенвини 25 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Франкенвини смотреть онлайн

Франкенвини
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Франкенштейн
 
Эдвард руки-ножницы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В фильме «Франкенвини», название которого приблизительно переводится как «Франкенкроха», хотя, учитывая чрезвычайную многозначность специфически американского словечка weenie, здесь слышится и «Франкенботан», и «Франкенхрен» (режиссер, чьи марсиане из вкладышей к жевательной резинке, запрещенных в свое время за пропаганду насилия, напрочь разнесли планету Земля, не мог не учитывать подобных хулиганских нюансов), и много чего еще, вплоть до…
Читать
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Очень приятный мультик, если честно такого не ожидал!
Смешного достаточно много - каждый раз когда в кадре появлялась "Странная девочка" и… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kojo, 16/10/2012 - 13:02:50): Мне фильм очень понравился. Единственное, что меня разочаровало - это черепаха - некое сходство с годзиллой.… Читать дальше…
Отзывы Написать
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать Как правило, Disney ассоциируется у нас либо с романтическими историями про принцесс, либо с экранизациями знаменитых сказок, либо с мультфильмами об антропоморфных животных. Тем не менее Disney нередко выпускает нестандартные для себя проекты. Сегодня мы расскажем вам о 8 таких мультфильмах.
Написать
28 июля 2021 19:40
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный отрывок 3
Дублированный отрывок 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Приложение киноафиши