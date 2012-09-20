Франкенвини, 2012

Любимый пес мальчика Виктора по кличке Спарки погибает под колесами автомобиля. Мальчик, который всерьез увлекается физикой, призывает на помощь все свои знания и в результате научного эксперимента ему удается вернуть любимца к жизни. Воскресший пес остается таким же веселым и добродушным, но когда о его существовании узнает другие жители города, это приводит к самым неожиданным и неприятным последствиям.
Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!
Смешного достаточно много - каждый раз когда в кадре появлялась "Странная девочка" и… Читать дальше…