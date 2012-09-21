Коллекционер 2, 2012

Хоррор от создателей серии фильмов «Пила» снова рассказывает зрителям о жестоком маньяке. Аркин, зарабатывающий на жизнь профессиональным грабежом, случайно оказывается в лабиринте убийцы-садиста. Чудом мужчине удается спастись и выбраться из ловушки живым, но он понимает, что Коллекционер не прекратит свою деятельность. Жажда справедливости и месть не интересует главного героя, поэтому он планирует забыть об ужасном происшествии, но у злобного персонажа свои планы. Он не готов так просто позволить жертве уйти. К мужчине приходит состоятельный человек с просьбой о помощи. Его дочь оказалась в уже знакомой Аркину западне вместо него, и теперь ее отец собирает группу для спасения. Главный герой соглашается взяться за работу и снова попадает в лабиринты, готовясь в новой встрече с хитрым маньяком. Для Аркина кровожадный садист заботливо подготовил новые смертельные загадки, поджидающие за каждым поворотом.