Коллекционер 2, 2012

Хоррор от создателей серии фильмов «Пила» снова рассказывает зрителям о жестоком маньяке. Аркин, зарабатывающий на жизнь профессиональным грабежом, случайно оказывается в лабиринте убийцы-садиста. Чудом мужчине удается спастись и выбраться из ловушки живым, но он понимает, что Коллекционер не прекратит свою деятельность. Жажда справедливости и месть не интересует главного героя, поэтому он планирует забыть об ужасном происшествии, но у злобного персонажа свои планы. Он не готов так просто позволить жертве уйти. К мужчине приходит состоятельный человек с просьбой о помощи. Его дочь оказалась в уже знакомой Аркину западне вместо него, и теперь ее отец собирает группу для спасения. Главный герой соглашается взяться за работу и снова попадает в лабиринты, готовясь в новой встрече с хитрым маньяком. Для Аркина кровожадный садист заботливо подготовил новые смертельные загадки, поджидающие за каждым поворотом.
Бывалому медвежатнику Аркину чудесным образом удалось выбраться из ловушек, расставленных по дому загадочным маньяком Коллекционером. Аркин был уверен, что он никогда в жизни больше не встретится с Коллекциoнером, но cудьба распоряжается иначе.