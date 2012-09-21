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Коллекционер 2 Коллекционер 2
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The Collector 2

Коллекционер 2, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хоррор от создателей серии фильмов «Пила» снова рассказывает зрителям о жестоком маньяке. Аркин, зарабатывающий на жизнь профессиональным грабежом, случайно оказывается в лабиринте убийцы-садиста. Чудом мужчине удается спастись и выбраться из ловушки живым, но он понимает, что Коллекционер не прекратит свою деятельность. Жажда справедливости и месть не интересует главного героя, поэтому он планирует забыть об ужасном происшествии, но у злобного персонажа свои планы. Он не готов так просто позволить жертве уйти. К мужчине приходит состоятельный человек с просьбой о помощи. Его дочь оказалась в уже знакомой Аркину западне вместо него, и теперь ее отец собирает группу для спасения. Главный герой соглашается взяться за работу и снова попадает в лабиринты, готовясь в новой встрече с хитрым маньяком. Для Аркина кровожадный садист заботливо подготовил новые смертельные загадки, поджидающие за каждым поворотом. 

  • Название отеля, в котором происходят основные события картины – проявление уважения к итальянскому режиссеру Дарио Ардженто, знаменитого создателя фильмов ужасов.
  • Вторая часть «Коллекционера» логично продолжает события первого фильма. Зрители оценили отсутствие канонично глупого поведения у жертв маньяка: они не ведут себя, как легкомысленные самоубийцы.
  • В первом фильме маньяк был главной частью сюжета, в сиквеле же акцент ставится на среду его обитания и особенности подбора жертв. В оригинальной версии название переводится как «Коллекция».
  • По словам критиков, фильм шире показывает мир извращенных преступлений и черного юмора. Острые ощущения от просмотра оценят поклонники жанра, остальным зрителям воспринимать киноленту будет откровенно неприятно.
  • Имя Елена, принадлежащее героине фильма, в переводе с греческого значит «солнечная», «светлая».
  • Манекены, показанные в фильме – отсылка к «Маньяку» 1980 года.
  • На семнадцатой минуте фильма Аркина арестовывают в больнице. Один из оперативников на самом деле – Джон Гулагер, известный режиссер хорроров, который работал над другими фильмами с Маркусом Данстэном.
  • Сложные устройства, которые Коллекционер использует, чтобы поиздеваться над жертвами, создатели картины создавали по опыту после серии фильмов о Пиле.
  • Большая часть эпизодов на улице сняты в Атланте. Вымышленная гостиница тоже находится там. Сцены в больнице создавались в студийных условиях.
  • Аркину на 61 минуте фильма ломают руку, но через несколько минут он как ни в чем ни бывало использует обе конечности в драке с Коллекционером.
  • Имя главного героя, Аркина, выбрано в честь персонажа фильма «Дождись темноты» 1967 года. Как дань уважения этой же картине, Елена, героиня «Коллекционера 2», лишена слуха.
  • Окна автомобиля, на который приземляется Аркин, разбиваются раньше, чем персонаж коснулся крыши.
  • Данстэн хорошо отозвался о работе Тома Луза, исполнительного продюсера, который известен работой над фильмом «Джиперс Криперс». По словам режиссера, именно благодаря Тому бюджет проекта был использован максимально эффективно.
  • Елена ближе к финальным сценам фильма разбивает баки для консервирования, наполненные жидкостью. Формальдегид, который логично использовать для таких целей, легко воспламеняется, поэтому емкости должны были загореться.
  • На протяжение фильма у Аркина на плече можно видеть татуировку. Когда собаки маньяка набрасываются на героя и его спутников, татуировка пропадает.
  • В эпизоде, где Аркин направляется в жилище маньяка, видно, что у героя нет повреждений на щеках, хотя несколько минут назад он получил ножевые раны с обеих сторон лица.

Бывалому медвежатнику Аркину чудесным образом удалось выбраться из ловушек, расставленных по дому загадочным маньяком Коллекционером. Аркин был уверен, что он никогда в жизни больше не встретится с Коллекциoнером, но cудьба распоряжается иначе.

7.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 29 ноября 2012
Премьера в мире 21 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Маркус Данстэн
Маркус Данстэн
В ролях
Джош Стюарт
Джош Стюарт
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Шеннон Кэйн
Роберт Пралго
Роберт Пралго
Все актеры и съемочная группа
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Сиквел величайшего слэшера современности - "Коллекционера", в оригинале фильм зовётся "Коллекция" ("The Collection"),… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
первая часть к ее большому счастью смотрелась как целостное произведение и с более-менее удобоваримым, законченным сюжетом...тяжело представляю, что… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Хоррор-трилогия «Коллекционер» рискует остаться без заключительной части Продюсеры игнорируют звонки режиссера.
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7 апреля 2021 16:39
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