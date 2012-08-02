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Total Recall

Вспомнить все, 2012

2012 / США
6.9 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в будущем. Обыкновенный строитель из бедного района, живущий в крохотной квартирке, считает свое существование вполне удовлетворительным. Но время от времени к нему приходит желание чего-то большего, ощущение, что он упускает нечто важное. Это приводит его в компанию, которая занимается созданием воспоминаний: в память клиентов встраивают будоражащие впечатления, которые они на самом деле не переживали. Пока персонаж обдумывает, какие события хочет помнить, его внезапно арестовывает отряд спецназа…

  • Эпизод с выстрелом исполнил Колин Фаррелл без дублеров. Сцену повторяли 22 раза, пока актер на достиг идеального результата.
  • По словам Колина, было очень неловко целовать Кейт Бекинсейл на съемках, так как она была замужем за Леном Уайзманом.
  • Кинолента создана по мотивам рассказа «Мы вам все припомним» фантаста Филипа К. Дика.
  • Роль Мелины предлагалась Скарлетт Йоханссон, но актриса не смогла участвовать в фильме, так как в тот период была задействована в «Мстителях».
  • Фаррелл однажды заночевал на съемочной площадке, чтобы ощутить, каково просыпаться в мире будущего и лучше вжиться в образ.
     

Дуг Куэйд — обычный рабочий, живущий в гигантском муравейнике — мегаполисе-государстве Новый Шанхай. Хотя собственная жизнь его в целом устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то большего. Потребность в новых будоражащих впечатлениях приводит его в подпольный кабинет, где нелегально имплантируют в память клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить, не рискуя при этом пережить сами события в реальности.

Но как только Дуг решает, что в своих новых воспоминаниях он хочет стать секретным агентом, отряд спецназа штурмует кабинет и берет его под арест. Однако к своему собственному удивлению, Куэйд молниеносно уничтожает весь отряд при помощи невероятных бойцовских навыков, о владении которыми он до сего момента и не подозревал

6.9 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 августа 2012
Премьера онлайн 30 ноября 2021
Премьера в мире 2 августа 2012
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Лен Уайзман
Лен Уайзман
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Джессика Бил
Джессика Бил
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Стив Байерс
Стив Байерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вспомнить все 13 постеров
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Если старая версия «Вспомнить всё», снятая Паулем Верхувеном, была посвящена борьбе за права меньшинств (мутантов), то новая версия, поставленная Леном Уайзманом, работает с темой, гораздо более актуальной для сегодняшней глобальной цивилизации, – борьбой за права третьего мира, формально свободного, но экономически и политически закабаленного западной финансовой верхушкой. В перезагруженном Total Recall уже нет никакого романтического Марса, за вычетом разве что одной мимолетной шутки; дело…
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patish 2 апреля 2015, 12:51
А теперь пару слов в защиту фильма... Лично я очень трепетно отношусь ко всему, что связано с фантастикой и поэтому с нетерпением ждал этого фильма.… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
По зрелищности и динамичности фильм почти на 10. Если бы не последние 15-20 мин, которые превращаются в хаотичное движение и побоище героев и… Читать дальше…
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