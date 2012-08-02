Вспомнить все, 2012

Дуг Куэйд — обычный рабочий, живущий в гигантском муравейнике — мегаполисе-государстве Новый Шанхай. Хотя собственная жизнь его в целом устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то большего. Потребность в новых будоражащих впечатлениях приводит его в подпольный кабинет, где нелегально имплантируют в память клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить, не рискуя при этом пережить сами события в реальности.

Но как только Дуг решает, что в своих новых воспоминаниях он хочет стать секретным агентом, отряд спецназа штурмует кабинет и берет его под арест. Однако к своему собственному удивлению, Куэйд молниеносно уничтожает весь отряд при помощи невероятных бойцовских навыков, о владении которыми он до сего момента и не подозревал