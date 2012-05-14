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Men in Black 3

Люди в черном 3, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Из тюрьмы для особо опасных преступников, построенной на Луне, сбегает Борис Животное. Опасный уголовник является представителем вымершей расы, которая когда-то уничтожала целые цивилизации. Его новая цель – вернуться в прошлое, чтобы убить агента K до того, как он его арестует. Злодею удается воплотить свой коварный план, и это приводит к необратимым последствиям для настоящего.

  • Это первый фильм франшизы, в котором имя Уилла Смита стоит первым в списке.
  • На протяжении всей картины агент K в исполнении Джоша Бролина носит часы, которые затем станут источником света для инопланетян в шкафчике камеры хранения из первой части.
  • Действие в прошлом происходит на стадионе Ши. Его пришлось воссоздать при помощи компьютерной графики, поскольку объект снесли в 2008 году.
  • Когда стартовали съемки, сценарий еще не был завершен. Это вызвало задержку производства.
  • Инопланетная рыба, показанная в сцене с китайским рестораном, существует в действительности и известна как рыба-капля.
  • Для Уилла Смита картина стала первой за 4 года. Ранее он снялся только в ленте «Семь жизней» в 2008 году. Этот перерыв стал самым долгим на протяжении всей его актерской карьеры.

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.

7.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 мая 2012
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 14 мая 2012
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джош Бролин
Джош Бролин
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Рип Торн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Люди в черном 3 10 постеров
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Хит-парад клешней, щупалец, присосок и прочих модных аксессуаров вошел в долгожданную третью фазу. Но на сей раз авторы Men in Black не удовольствовались одним лишь принципом «Тех же щей да погуще влей», хотя щи у них максимально густые: с инопланетными глазиками и тому подобными экзотическими ингредиентами. Сюжет, несколько приувявший после второго раунда, решено было реанимировать, засунув во временную (ударение – на предпоследнем слоге) петлю, то есть отправить Уилла Смита…
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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
На удивление хороший фильм, что было трудно ожидать от третьего фильма в серии. Не мог же фильм быть повторением двух предыдущих и сюжет вполне… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на один раз. Уже все писали что слабо то слабо сё! , Фильм сильно не дотягивает до первой части! Которая получилась мега крутая . Фильм больше… Читать дальше…
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