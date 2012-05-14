Люди в черном 3, 2012

Из тюрьмы для особо опасных преступников, построенной на Луне, сбегает Борис Животное. Опасный уголовник является представителем вымершей расы, которая когда-то уничтожала целые цивилизации. Его новая цель – вернуться в прошлое, чтобы убить агента K до того, как он его арестует. Злодею удается воплотить свой коварный план, и это приводит к необратимым последствиям для настоящего.
Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.