Хижина в лесу, 2012

Компания друзей-студентов отправляется в лесную хижину на отдых. В дороге они игнорируют все зловещие предостережения и продолжают радоваться жизни, предвкушая отличный уикенд. Но хижина оказывается предсказуемо опасным местом — на друзей нападают зомби. Шокированная компания не в курсе, что вся мистика — это тщательно срежиссированный сюжет и они сами выбрали то, как им предстоит умереть.
Группе друзей, молодым клеркам, предстоит провести ночь в лесу в стенах причудливого дома. За закрытыми дверями происходит что-то странное и ужасное. Молодые люди даже не успевают понять, что именно им угрожает, но единственное, что они знают — что время быстро уходит.
о дааа...с криком "я закидаю вас своими мозгами" он войдет в ярость и… Читать дальше…