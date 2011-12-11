Хижина в лесу, 2012

Компания друзей-студентов отправляется в лесную хижину на отдых. В дороге они игнорируют все зловещие предостережения и продолжают радоваться жизни, предвкушая отличный уикенд. Но хижина оказывается предсказуемо опасным местом — на друзей нападают зомби. Шокированная компания не в курсе, что вся мистика — это тщательно срежиссированный сюжет и они сами выбрали то, как им предстоит умереть.