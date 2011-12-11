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Хижина в лесу Хижина в лесу
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The Cabin in the Woods

Хижина в лесу, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Компания друзей-студентов отправляется в лесную хижину на отдых. В дороге они игнорируют все зловещие предостережения и продолжают радоваться жизни, предвкушая отличный уикенд. Но хижина оказывается предсказуемо опасным местом — на друзей нападают зомби. Шокированная компания не в курсе, что вся мистика — это тщательно срежиссированный сюжет и они сами выбрали то, как им предстоит умереть. 

  • Начало фильма — намеренная попытка режиссеров Дрю Годдарда и Джосса Уидона запутать публику и заставить их думать, что они попали не на тот фильм. 
  • Голова волка на стене, которую целует Джулс, была покрыта сахарной пудрой. Это придало ей пыльный вид и сделало сцену более терпимой для актрисы Анны Хатчисон. 
  • Источником вдохновения для режиссера Дрю Годдарда послужили его собственные детские впечатления: он рос в городе Лос-Аламос, где большинство местных жителей вели, казалось бы, обычную жизнь, но на самом деле они работали на заводе по созданию ядерного оружия. 
  • Дрю Годдард и Джосс Уидон написали сценарий всего за три дня. 
  • Премьера фильма была перенесена, поскольку студия хотела преобразовать его в формат 3D, несмотря на возражения режиссеров. В конечном итоге от этих планов отказались и фильм вышел в 2D формате.

Группе друзей, молодым клеркам, предстоит провести ночь в лесу в стенах причудливого дома. За закрытыми дверями происходит что-то странное и ужасное. Молодые люди даже не успевают понять, что именно им угрожает, но единственное, что они знают — что время быстро уходит.

7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 апреля 2012
Премьера в мире 11 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Дрю Годдард
Дрю Годдард
В ролях
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Джесси Уильямс
Джесси Уильямс
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Фрэн Кранц
Фрэн Кранц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хижина в лесу 5 постеров
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Хижина в лесу смотреть онлайн

Хижина в лесу
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
первое ощущение, что создатели курили ту же траву, что и выживший чудик...возможно, даже вместе с ним...вообще Lionsgate не радует...нет, ну в этот… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Soultear, 24/04/2012 - 17:33:55):Да ну, он такой миленький
о дааа...с криком "я закидаю вас своими мозгами" он войдет в ярость и… Читать дальше…
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