«Вспомнить все»: Рецензия Киноафиши

Если старая версия «Вспомнить всё», снятая Паулем Верхувеном, была посвящена борьбе за права меньшинств (мутантов), то новая версия, поставленная Леном Уайзманом, работает с темой, гораздо более актуальной для сегодняшней глобальной цивилизации, – борьбой за права третьего мира, формально свободного, но экономически и политически закабаленного западной финансовой верхушкой. В перезагруженном Total Recall уже нет никакого романтического Марса, за вычетом разве что одной мимолетной шутки; дело происходит в Юго-Восточной Азии, которая стала просто Колонией и служит сырьевым придатком Объединенной Британской Федерации – второго оставшегося в живых кусочка химически отравленной планеты. Колония интересна прежде всего в архитектурном отношении: уайзмановские художники явственно берут за точку отсчета то пространство, которое создал Ридли Скотт в «Бегущем по лезвию», но и столь же явственно это пространство трансформируют. Получается «глобальная деревня» в бескомпромиссно буквальном значении: характерные низенькие строения вьетнамского, камбоджийского, бирманского типа, с рельефными «пагодными» формами, словно бы обрастают типовые стеклобетонные небоскребы, расползаясь как трава между стволами деревьев. Мегаполис – в лице (точнее, в безликости) его высотных сооружений – слился с почти сельской массой бесконечных рыночков, навесов, зонтиков, перемежаемых небольшими блочными гадюшниками, в одном из которых, сдавленный низеньким потолком, обитает главный герой, рабочий с отфильтрованной ложной памятью.

Метрополия, понятное дело, выкачивает из колонии не только сырьевые ресурсы, но и человеческие – рабочую силу. Каждый день самые счастливые из колонистов, то есть самые трудоустроенные, садятся в волшебный поезд, который идет через земное ядро и таким манером доставляет в Британию из Азиатско-Тихоокеанского региона – за 17 минут. Идея с поездом, идущим через земное ядро (персонажи изъясняют этот факт с неподдельной трогательностью: «Проскочим мимо ядра, потом выйдем»), – пожалуй, посильнее даже, чем идея с Марсом. Вообще, у американских киношников с вышеозначенным ядром особые, интимные отношения: еще в 2003 году Джон Эмиел отрядил Хилари Суонк немного подкрутить центр Земли для ликвидации некоторой его (центра, а не Джона) разболтанности. Судя по тому что «социальный лифт» между старосветским логовом эксплуататоров и азиатским донорским пунктом шныряет проворно и без запинок, Хилари Суонк справилась успешно.

Что касается непосредственно сюжетной стороны, то здесь Лен Уайзман остался верен себе: со времен «Другого мира» его главная, да и, скорее всего, единственная, задача – показать свою супругу Кейт Бекинсейл дерущейся в наиболее эффектных позах. И если в «Другом мире» уайзмановская муза играла вампира-штурмовика, зачищающего окрестности от оборотней, то здесь она начальник работающей на правительство боевой спецгруппы по борьбе с Сопротивлением. Билл Найи, подвизавшийся в дебютном фильме Уайзмана в роли древнего и могучего вампира, здесь, наоборот, возглавил Сопротивление и даже произнес единственный за весь фильм интересный монолог – о том, что прошлое, в сущности, не важно, а важно настоящее, определяемое духовной расположенностью сердца. На фоне прыжков по крышам и прочей суетливой беготни эти слова, правда, несколько теряются. В финале же, когда режиссер и сценаристы напрочь отвергают предоставленные парадоксальным сюжетом возможности и неумолимо пропихивают прямую как телеграфный столб развязку, теряется и все остальное. Впрочем, при таком бюджете не до парадоксов – тут не остаться бы без штанов и без инвесторов…

Сергей Терновский