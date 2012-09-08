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Облачный атлас Облачный атлас
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Облачный атлас, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Режиссеры Тыквер и Вачовски представляют масштабное кинополотно по мотивам романа «Облачный атлас» британца Дэвида Митчелла. На протяжении трех часов перед зрителем разворачиваются шесть историй о прошлом, настоящем и будущем.

Сюжетные линии разделены между собой веками и даже тысячелетиями, но, тем менее, символически связаны. 58 главных героев, почти каждый из которых является чье-то реинкарнацией, сыграли 9 знаменитых актеров.

В новелле “Тихоокеанский дневник Адама Юинга” мы видим американского нотариуса XIX века, а “Письма из Зедельгема” представляют нам молодого английского композитора Роберта Фробишера; “Периоды полураспада” посвящены расследованию амбициозной журналистки Луизой Рэй, а “Страшный Суд Тимоти Кавендиша” – жизни пожилого издателя, попавшего в заточение; “Откровение Сонми-451” повествует о социальном неравенстве в Нео-Сеуле XXII века, а “Переправа возле Слуши и все, что после” – о постапокалиптическом мире после “Крушения” 2321 года. Все эти линии сходятся в одной точке под названием “Все неслучайно”

Основной фонд бюджета в 102 миллиона долларов составили средства из независимых источников. Особый вклад внесли сами режиссеры и Том Хэнкс, а также правительство Германии, которое выделило 20 миллионов долларов на съемки. Студия Warner Bros. Entertainment на первых этапах предоставила не самую большую часть суммы, и потому “Облачный атлас” по праву считается самым дорогим независимым фильмом на момент выхода на экраны.

Имя героини Сонми-451 отсылает зрителя к роману-антиутопии “451 градус по Фаренгейту” Рэя Брэдбери. 451 градус по шкале Фаренгейта обозначает температуру горения бумаги. Также цифры “451” фигурируют в эпизоде “Периоды полураспада” (номер квартиры Луизы Рей).

Идея фильма возникла у Ланы Вачовски еще на съемках “V” значит Вендетта” в Лондоне в 2005 году, когда Натали Портман вручила режиссеру книгу-первоисточник.

Том Тыквер и Вачовски снимали фильм в параллельных съемочных группах. Вачовски отвечали за новеллы из будущего и XIX века, а Том Тыквер – за сюжеты из нашего времени, 1930-х и 1970-х годов. “Облачный атлас” стал одним из немногих картин, над которыми три режиссера работали как полноценная команда.

Съемки проходили в Эдинбург и Глазго, Шотландия, на Майорке, Испания, а также Потсдаме и Берлине, Германия.

Роль пастуха Захарии оказалась для Тома Хэнкса настолько сложной эмоционально, что актеру приходилось делать перерывы, чтобы прийти в себя.

В актерский состав вошли четыре лауреата премии “Оскара”: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент и Сьюзан Сарандон.

В небольшом камео появляется писатель Дэвид Митчелл, автор оригинального романа: он играет эпизодическую роль борца за свободу в эпизоде “Откровение Сонми-451”.

По признанию Тома Хэнкса, “Облачный атлас” – один из немногих его фильмов, которые актер любит пересматривать.

Фамилия главного героя эпизода “Страшный Суд Тимоти Кавендиша” отсылает зрителя к названию города Кавендиш в Вермонте. Здесь с 1976 года до возвращения в Россию в 1994 году вместе со своей семьей жил Александр Солженицын, изгнанный из СССР. С произведениями Солженицына знакомится и героиня другого эпизода, Сонми-451. В одном из интервью Лана Вачовски рассказала, что идеи писателя оказали на нее сильное влияние в юности. Том Тыквер также подтвердил, что отсылки к судьбе и творчеству Солженицына в фильме “Облачный атлас” неслучайны.

Несмотря на успех среди кинокритиков, “Облачный атлас” был признан “Худшим фильмом 2012 года” по версии журнала Time Magazine.

Хью Грант сначала отказался от роли в фильм, но все-таки присоединился к актерскому составу за несколько дней до старта съемок.

История персонажа Холли Берри в эпизоде о 1973 годе имеет явное сходство с судьбой Карен Силквуд, расследовавшей нарушения на атомных электростанциях в 1974 году. Силквуд погибла при загадочных обстоятельствах, а папка с ее доказательствами бесследно исчезла. Гибель Карен остается нераскрытой по сей день.

«Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века, возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя — нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корее — стране победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации.

7.8 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 июля 2021
Премьера онлайн 23 августа 2013
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Том Тыквер
Том Тыквер
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Холли Берри
Холли Берри
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Облачный атлас 7 постеров
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Наша рецензия
Экранизация бестселлера Дэвида Митчелла «Облачный атлас» подхватила масштабную претензию на изображение великой мозаики мира, созданной из разных исторических эпох, причем не только прошедших и нынешней, но и будущих, – претензию, пронизывавшую «Источник» Даррена Аронофски, в российском прокате ставший, для простоты дела, «Фонтаном». И хотя опусу Тома Тиквера и сестробратьев Вачовски в визуальном отношении далеко до запредельных красот…
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