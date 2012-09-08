Облачный атлас, 2012

Режиссеры Тыквер и Вачовски представляют масштабное кинополотно по мотивам романа «Облачный атлас» британца Дэвида Митчелла. На протяжении трех часов перед зрителем разворачиваются шесть историй о прошлом, настоящем и будущем.
Сюжетные линии разделены между собой веками и даже тысячелетиями, но, тем менее, символически связаны. 58 главных героев, почти каждый из которых является чье-то реинкарнацией, сыграли 9 знаменитых актеров.
В новелле “Тихоокеанский дневник Адама Юинга” мы видим американского нотариуса XIX века, а “Письма из Зедельгема” представляют нам молодого английского композитора Роберта Фробишера; “Периоды полураспада” посвящены расследованию амбициозной журналистки Луизой Рэй, а “Страшный Суд Тимоти Кавендиша” – жизни пожилого издателя, попавшего в заточение; “Откровение Сонми-451” повествует о социальном неравенстве в Нео-Сеуле XXII века, а “Переправа возле Слуши и все, что после” – о постапокалиптическом мире после “Крушения” 2321 года. Все эти линии сходятся в одной точке под названием “Все неслучайно”
Основной фонд бюджета в 102 миллиона долларов составили средства из независимых источников. Особый вклад внесли сами режиссеры и Том Хэнкс, а также правительство Германии, которое выделило 20 миллионов долларов на съемки. Студия Warner Bros. Entertainment на первых этапах предоставила не самую большую часть суммы, и потому “Облачный атлас” по праву считается самым дорогим независимым фильмом на момент выхода на экраны.
Имя героини Сонми-451 отсылает зрителя к роману-антиутопии “451 градус по Фаренгейту” Рэя Брэдбери. 451 градус по шкале Фаренгейта обозначает температуру горения бумаги. Также цифры “451” фигурируют в эпизоде “Периоды полураспада” (номер квартиры Луизы Рей).
Идея фильма возникла у Ланы Вачовски еще на съемках “V” значит Вендетта” в Лондоне в 2005 году, когда Натали Портман вручила режиссеру книгу-первоисточник.
Том Тыквер и Вачовски снимали фильм в параллельных съемочных группах. Вачовски отвечали за новеллы из будущего и XIX века, а Том Тыквер – за сюжеты из нашего времени, 1930-х и 1970-х годов. “Облачный атлас” стал одним из немногих картин, над которыми три режиссера работали как полноценная команда.
Съемки проходили в Эдинбург и Глазго, Шотландия, на Майорке, Испания, а также Потсдаме и Берлине, Германия.
Роль пастуха Захарии оказалась для Тома Хэнкса настолько сложной эмоционально, что актеру приходилось делать перерывы, чтобы прийти в себя.
В актерский состав вошли четыре лауреата премии “Оскара”: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент и Сьюзан Сарандон.
В небольшом камео появляется писатель Дэвид Митчелл, автор оригинального романа: он играет эпизодическую роль борца за свободу в эпизоде “Откровение Сонми-451”.
По признанию Тома Хэнкса, “Облачный атлас” – один из немногих его фильмов, которые актер любит пересматривать.
Фамилия главного героя эпизода “Страшный Суд Тимоти Кавендиша” отсылает зрителя к названию города Кавендиш в Вермонте. Здесь с 1976 года до возвращения в Россию в 1994 году вместе со своей семьей жил Александр Солженицын, изгнанный из СССР. С произведениями Солженицына знакомится и героиня другого эпизода, Сонми-451. В одном из интервью Лана Вачовски рассказала, что идеи писателя оказали на нее сильное влияние в юности. Том Тыквер также подтвердил, что отсылки к судьбе и творчеству Солженицына в фильме “Облачный атлас” неслучайны.
Несмотря на успех среди кинокритиков, “Облачный атлас” был признан “Худшим фильмом 2012 года” по версии журнала Time Magazine.
Хью Грант сначала отказался от роли в фильм, но все-таки присоединился к актерскому составу за несколько дней до старта съемок.
История персонажа Холли Берри в эпизоде о 1973 годе имеет явное сходство с судьбой Карен Силквуд, расследовавшей нарушения на атомных электростанциях в 1974 году. Силквуд погибла при загадочных обстоятельствах, а папка с ее доказательствами бесследно исчезла. Гибель Карен остается нераскрытой по сей день.
«Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века, возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя — нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корее — стране победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации.