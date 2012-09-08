Облачный атлас, 2012

Основной фонд бюджета в 102 миллиона долларов составили средства из независимых источников. Особый вклад внесли сами режиссеры и Том Хэнкс, а также правительство Германии, которое выделило 20 миллионов долларов на съемки. Студия Warner Bros. Entertainment на первых этапах предоставила не самую большую часть суммы, и потому “Облачный атлас” по праву считается самым дорогим независимым фильмом на момент выхода на экраны.

Имя героини Сонми-451 отсылает зрителя к роману-антиутопии “451 градус по Фаренгейту” Рэя Брэдбери. 451 градус по шкале Фаренгейта обозначает температуру горения бумаги. Также цифры “451” фигурируют в эпизоде “Периоды полураспада” (номер квартиры Луизы Рей).

Идея фильма возникла у Ланы Вачовски еще на съемках “V” значит Вендетта” в Лондоне в 2005 году, когда Натали Портман вручила режиссеру книгу-первоисточник.

Том Тыквер и Вачовски снимали фильм в параллельных съемочных группах. Вачовски отвечали за новеллы из будущего и XIX века, а Том Тыквер – за сюжеты из нашего времени, 1930-х и 1970-х годов. “Облачный атлас” стал одним из немногих картин, над которыми три режиссера работали как полноценная команда.

Съемки проходили в Эдинбург и Глазго, Шотландия, на Майорке, Испания, а также Потсдаме и Берлине, Германия.

Роль пастуха Захарии оказалась для Тома Хэнкса настолько сложной эмоционально, что актеру приходилось делать перерывы, чтобы прийти в себя.

В актерский состав вошли четыре лауреата премии “Оскара”: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент и Сьюзан Сарандон.

В небольшом камео появляется писатель Дэвид Митчелл, автор оригинального романа: он играет эпизодическую роль борца за свободу в эпизоде “Откровение Сонми-451”.

По признанию Тома Хэнкса, “Облачный атлас” – один из немногих его фильмов, которые актер любит пересматривать.

Фамилия главного героя эпизода “Страшный Суд Тимоти Кавендиша” отсылает зрителя к названию города Кавендиш в Вермонте. Здесь с 1976 года до возвращения в Россию в 1994 году вместе со своей семьей жил Александр Солженицын, изгнанный из СССР. С произведениями Солженицына знакомится и героиня другого эпизода, Сонми-451. В одном из интервью Лана Вачовски рассказала, что идеи писателя оказали на нее сильное влияние в юности. Том Тыквер также подтвердил, что отсылки к судьбе и творчеству Солженицына в фильме “Облачный атлас” неслучайны.

Несмотря на успех среди кинокритиков, “Облачный атлас” был признан “Худшим фильмом 2012 года” по версии журнала Time Magazine.

Хью Грант сначала отказался от роли в фильм, но все-таки присоединился к актерскому составу за несколько дней до старта съемок.

История персонажа Холли Берри в эпизоде о 1973 годе имеет явное сходство с судьбой Карен Силквуд, расследовавшей нарушения на атомных электростанциях в 1974 году. Силквуд погибла при загадочных обстоятельствах, а папка с ее доказательствами бесследно исчезла. Гибель Карен остается нераскрытой по сей день.