Заложница 2, 2012

Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия своих действий. Спасая свою дочь, он убил главаря банды, у которого — сюрприз! — есть отец по имени Мурад. Мурад жаждет отмщения и описывается как человек, отдающий приказы, но сам никогда никому не подчиняющийся. Мурад берет в заложники Миллса с супругой, и тут уже Ким Миллс нужно будет спасать своих родителей.