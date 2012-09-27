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Taken 2

Заложница 2, 2012

2012 / Франция
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отставной агент ЦРУ Брайан Миллс приглашает свою дочь-подростка Ким и бывшую жену Ленор, которая рассталась со своим вторым мужем, провести пару дней в Стамбуле, где он работает. Тем временем патриарх общины албанской банды торговли людьми Мурад Красники мстит за смерть своего сына и организовывает другую банду с целью похищения Брайана и его семьи. Брайан и Ленор похищены албанцами, но у Ким получается сбежать. Теперь только она сможет освободить отца и спасти мать.

  • Хотя фильм широко эксплуатирует тему албанской мафии, только один член актерского состава действительно является албанцем. 
  • Когда было объявлено о производстве второй части франшизы, не сразу было ясно, вернется ли Лиам Нисон на главную роль. Микки Рурк рассматривался в качестве его замены, прежде чем Нисон окончательно подтвердил свое возвращение на проект.
  • Фильм снимался как картина с рейтингом R, но позже, перед премьерой, он был отредактирован до рейтинга PG-1, как и его предшественник и его продолжение.
  • В сцене драки в бане Брайан целится из пистолета в невооруженного Суко, но тот толкает ладонью дуло пистолета, смещая затвор назад. Это приводит к смещению боекомплекта с капсюлем патронника, из-за чего тот больше не может стрелять. 

Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия своих действий. Спасая свою дочь, он убил главаря банды, у которого — сюрприз! — есть отец по имени Мурад. Мурад жаждет отмщения и описывается как человек, отдающий приказы, но сам никогда никому не подчиняющийся. Мурад берет в заложники Миллса с супругой, и тут уже Ким Миллс нужно будет спасать своих родителей.

7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 4 октября 2012
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 27 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Оливье Мегатон
Оливье Мегатон
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Люк Граймс
Люк Граймс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заложница 2 5 постеров
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Заложница 2

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
О да, фильм так фильм! Невероятной тупости диалоги, игра актеров во главе с Ниссоном кошмар! Ходит мешок с костями и мочит всех аки Джейсон Борн, при… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 07/10/2012 - 00:18:38): я понял суть мусульманских протестов после аналогичных фильмов
Так таких фильмов сплошь и рядом навалом. Даже… Читать дальше…
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26 голосов
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
клип Alex Clare
Клип Alex Clare "Too Close"
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