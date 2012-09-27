Заложница 2, 2012

Отставной агент ЦРУ Брайан Миллс приглашает свою дочь-подростка Ким и бывшую жену Ленор, которая рассталась со своим вторым мужем, провести пару дней в Стамбуле, где он работает. Тем временем патриарх общины албанской банды торговли людьми Мурад Красники мстит за смерть своего сына и организовывает другую банду с целью похищения Брайана и его семьи. Брайан и Ленор похищены албанцами, но у Ким получается сбежать. Теперь только она сможет освободить отца и спасти мать.
Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия своих действий. Спасая свою дочь, он убил главаря банды, у которого — сюрприз! — есть отец по имени Мурад. Мурад жаждет отмщения и описывается как человек, отдающий приказы, но сам никогда никому не подчиняющийся. Мурад берет в заложники Миллса с супругой, и тут уже Ким Миллс нужно будет спасать своих родителей.
Так таких фильмов сплошь и рядом навалом. Даже… Читать дальше…