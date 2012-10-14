Экипаж, 2012

Грамотные действия опытного пилота Уипа Уитакера во время внештатной ситуации позволяют предотвратить авиакатастрофу и избежать гибели сотен людей. Пилота чествуют как героя, но когда начинается расследование случившегося, а в руки следователя попадают результаты анализов Уитакера, то дело принимает неожиданный оборот...
История опытного пилота Уипа Вайтекера, который чудом избегает крушения самолета, и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров.
Уипа чествуют, как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает: что же на самом деле произошло на борту.