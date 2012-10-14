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Flight

Экипаж, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грамотные действия опытного пилота Уипа Уитакера во время внештатной ситуации позволяют предотвратить авиакатастрофу и избежать гибели сотен людей. Пилота чествуют как героя, но когда начинается расследование случившегося, а в руки следователя попадают результаты анализов Уитакера, то дело принимает неожиданный оборот... 

  • Первый игровой фильм Роберта Земекиса с 2000 года. 
  • Инцидент, показанный в фильме, основан на реальной катастрофе — крушении самолета авиакомпании “Alaska Airlines” 31 января 2000 года. Как и в фильме, пилоты “Аляски” перевернули самолет вверх ногами, чтобы попытаться стабилизировать полет. 
  • В реальной жизни Дензел Вашингтон почти не употребляет алкоголь. Не пил он и во время съемок фильма, поскольку, по его мнению, попытки играть пьяного будучи по-настоящему выпившим не приводят к хорошему результату. Однако перед съемками он набрал вес, чтобы иметь небольшой живот, присущий алкоголикам. 
  • Сценарист Джон Гэйтинс придумал идею для фильма после общения с реальным пилотом, который оказался его попутчиком во время полета. Пилот рассказал о своей семейной жизни и проблемах, и Гэйтинсу подумалось, что всякий раз, когда он находится в самолете, он целиком доверяет свою жизнь обычному и совершенно незнакомому человеку. 

История опытного пилота Уипа Вайтекера, который чудом избегает крушения самолета, и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров.

Уипа чествуют, как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает:  что же на самом деле произошло на борту.

7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 ноября 2012
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 14 октября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Дон Чидл
Дон Чидл
Келли Райлли
Келли Райлли
Джон Гудман
Джон Гудман
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Долгожданное возвращение режиссёра Роберта Земекиса в игровое кино получилось грандиозным, "Экипаж" с полна оправдывает все надежды и… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ммм...ну фильм не про экипаж конечно и не про полеты, и вообще название и трейлер ввели в заблуждение.. Фильм про алкоголизм! и как с ним бороться.… Читать дальше…
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