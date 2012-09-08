Патруль, 2012

Лос-Анджелесские уличные полицейские Брайан и Майк являются примером крепкого партнерства. Упорные современные ковбои, они патрулируют улицы, в то время как банды латиноамериканцев ведут борьбу за власть с чернокожими. Герои устраивают несколько крупных арестов по торговле наркотиками и людьми, поэтому мексиканский картель заказывает их смерть. Тем временем Майк пытается создать семью со своей беременной женой, а Брайан ищет вторую половинку. В рядах полиции Лос-Анджелеса происходят внутренние разборки и много разговоров в полицейских машинах. Смогут ли герои избежать смерти от рук убийц, или очередной патруль станет их последним?