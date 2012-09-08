Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Патруль Патруль
Киноафиша Фильмы Патруль
End of Watch

Патруль, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Лос-Анджелесские уличные полицейские Брайан и Майк являются примером крепкого партнерства. Упорные современные ковбои, они патрулируют улицы, в то время как банды латиноамериканцев ведут борьбу за власть с чернокожими. Герои устраивают несколько крупных арестов по торговле наркотиками и людьми, поэтому мексиканский картель заказывает их смерть. Тем временем Майк пытается создать семью со своей беременной женой, а Брайан ищет вторую половинку. В рядах полиции Лос-Анджелеса происходят внутренние разборки и много разговоров в полицейских машинах. Смогут ли герои избежать смерти от рук убийц, или очередной патруль станет их последним?

  • В рамках своего обучения Джейк Джилленхол и Майкл Пенья провели пять месяцев в 12-часовых поездках вместе с дежурными офицерами полиции Лос-Анджелеса. Во время первой же поездки Джилленхола он стал свидетелем жестокого убийства.
  • В правоохранительных органах слово «конец дежурства» имеет два значения. Обычно это относится к окончанию смены полицейского. Это также может относиться к дате смерти офицера, если он был убит при исполнении служебных обязанностей.
  • Главные герои фильма были основаны на реальных героях полиции Лос-Анджелеса, Чарльзе Вундере и Джейми Макбрайде. В середине-конце 90-х они были партнерами в сверхэффективном подразделении полиции Newton Division.

Напряженная и захватывающая история об испытаниях, в которые попадают двое друзей-полицейских. Улицы большого города, полного преступников и маньяков всех мастей, не терпят сантиментов. Так что каждому из приятелей приходится засунуть свой гонор куда подальше.

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 сентября 2012
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Америка Феррера
Америка Феррера
Коуди Хорн
Коуди Хорн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Два ствола
Два ствола (2013)
7.233333
Фильм находится в подборках
Фильмы про жертв Фильмы про жертв
Фильмы про полицейских Фильмы про полицейских
Фильмы про бандитов Фильмы про бандитов
Постер фильма Патруль 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Странно,что так мало отзывов, неужели никого фильм не заинтересовал?

По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
По моему, очень качественно. Я почти плакал уже. Ну как так??? Хорошие парни, мои соседи, друзья, и нет дела до денег и телок, все как будто рядом,… Читать дальше…
Отзывы Написать
26 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Патруль
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработку запущен сериал на основе фильма «Патруль» с Джейком Джилленхолом Шоураннером проекта станет режиссер оригинальной ленты.
Написать
11 февраля 2022 13:27
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 11
Отрывок 11
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши