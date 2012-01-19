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Другой мир: Пробуждение Другой мир: Пробуждение
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Underworld: Awakening

Другой мир: Пробуждение, 2012

2012 / США
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Фэнтезийный триллер о вампирах от режиссерского тандема, состоящего из Манса Марлинда и Бьерна Стейна, представляет собой сиквел к фантастическому ужастику 2006 года «Другой мир: Эволюция». События будоражащей киноленты разворачиваются в 2015 году. В этом фильме главная героиня Селин (Кейт Бекинсэйл) совершает в общей сложности семьдесят убийств, что является рекордным количеством для всей кинематографической серии.

  • Фильм вышел в 3D-формате под оригинальным названием «Underworld Awakening» (Пробуждение подземного мира).
  • Слоган к киноленте лаконичен: «Месть проснулась». Однако изначально он звучал иначе – «New Dawn» (Новый рассвет).
  • Художественная картина «Другой мир: Пробуждение» стала первой во всей киносерии, где Брайан Стил, Билл Найи и Майкл Шин не принимали никакого участия.
  • Фильм выпустили без традиционного предварительного показа кинокритикам.
  • Мировая премьера состоялась 20 января 2012 года, а в России – девятнадцатого числа. Интересно, что дата дебютного показа совпала с премьерой фильма «Другой мир 2: Эволюция», который вышел того же числа шесть лет назад.
  • Бюджет ленты оценивается семьюдесятью миллионами долларов.
  • Съемочный процесс стартовал 7 марта 2011-го и завершился 21 мая того же года. В качестве локации были выбраны: Университет им. Саймона Фрейзера, расположенный на горе Барнаби, Британская Колумбия, а также Ванкувер и канадская киностудия «The Bridge Studios».

Через пятнадцать лет в состоянии, близком к коматозному, Селин узнает о существовании родной четырнадцатилетней дочери Ниссы — гибрида вампира и ликана. И Селин необходимо помешать БиоКом создать суперликанов, которые убьют их всех.

7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 января 2012
Премьера в мире 19 января 2012
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Манс Морлинд
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Майкл Или
Майкл Или
Сандрин Холт
Кристен Холден-Рид
Кристен Холден-Рид
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Снаряженные на съемку четвертой части «Другого мира» шведы Монс Морлинд и Бьёрн Стейн вернулись к тому, с чего начали свою карьеру в большом кино. Стиль «Пробуждения» – точная копия того стиля, который был выработан стокгольмско-гётеборгским дуэтом в их дебютном «Шторме» («Буре»), вернее сказать – в первой его части, бодрой и разухабистой, как субботник в мясном цеху. Обычно считается, что у себя на родине неамериканские режиссеры занимаются неземными изысками, а прибыв в США – начинают тотчас…
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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Узнала, что ведутся съемки фильма «Другой мир 4». Надеюсь, он не хуже предыдущих частей. А то тут было наметилась тенденция к снижению качества на… Читать дальше…
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ой, вот мутотень-то. Баба очухивается через пятнадцать лет и узнает, что у нее есть дочь – помесь вампиров и ликанов (это что за зверь, кстати?).… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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15 мая 2015 00:00
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