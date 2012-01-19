Другой мир: Пробуждение, 2012

Фэнтезийный триллер о вампирах от режиссерского тандема, состоящего из Манса Марлинда и Бьерна Стейна, представляет собой сиквел к фантастическому ужастику 2006 года «Другой мир: Эволюция». События будоражащей киноленты разворачиваются в 2015 году. В этом фильме главная героиня Селин (Кейт Бекинсэйл) совершает в общей сложности семьдесят убийств, что является рекордным количеством для всей кинематографической серии.
Через пятнадцать лет в состоянии, близком к коматозному, Селин узнает о существовании родной четырнадцатилетней дочери Ниссы — гибрида вампира и ликана. И Селин необходимо помешать БиоКом создать суперликанов, которые убьют их всех.