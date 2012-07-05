«Новый Человек-паук»: Рецензия Киноафиши

Согласно опросу, проведенному каналом National Geographic, 21 % американцев считают, что нет лучшего средства от инопланетного вторжения, чем Халк. Бэтмену благоволят 12 %, и лишь 8 % готовы положиться на кандидатуру Человека-паука. Конечно, всем им далеко до Барака Обамы, набравшего в ходе параллельного опроса абсолютно недосягаемые 65 %, но даже из этих скромных цифр можно извлечь надлежащие выводы. Бэтмен, и в прежние-то времена весьма далекий от народа, усилиями гениального визионера-интеллектуала Кристофера Нолана окончательно ушел в отрыв от трудящихся масс, а Человеку-пауку, у которого с рейтингом полная катастрофа, уже давно, как минимум два фильма назад, пора было менять режиссера. Сложно сказать, отчего Сэм Рэйми, постановщик остроумный и отнюдь не скучный, вдруг впал в трехсерийный ступор, выдавая на выходе лишь сплошное сюсюканье, разделяющееся на девичьи вздохи и нравоучения для младшего школьного возраста. Как бы то ни было, данный факт дошел даже до сознания продюсеров, после чего они перезагрузили весь паучий контент, сменив Сэма Рэйми на Марка Уэбба, а Тоби Магуайра и Кирстен Данст, наряженных Спайдерменом и девушкой Спайдермена, – на Эндрю Гарфилда и Эмму Стоун. Магуайр и Данст вообще-то хорошие актеры, но в саге о Человеке-пауке они почему-то постоянно впадали в заторможенность и апатию, как будто перед началом каждого съемочного дня им делали клизму, да еще и не одну. В отличие от своих предшественников Гарфилд и Стоун смотрятся бодрячком: шутят вполне живо, двигаются поэнергичней, демонстрируют значительно более высокую скорость реакции. Марк Уэбб пришел на фабрику супергероев из цеха романтико-иронической драмы (его недавний дебют «500 дней лета» относится как раз к этому ведомству), и подобные жанровые предпочтения в «Новом Человеке-пауке» довольно заметны, особенно в таких эпизодах, как сцена одинокого наворачивания кругов на скейте или чрезвычайно смешная драка в школьной библиотеке (библиотекаря, кстати, играет сам автор комиксов про Спайдермена Стэн Ли). Временами Уэбба тянет на анархический юмор: благодаря этому заглавный герой, еще не освоившийся с насекомой липучестью собственных передних конечностей, совершенно случайно срывает одежду с одной из пассажирок метро и столь же случайно побивает конечностями задними всю мужскую часть вагона. Анархические поползновения, правда, довольно быстро заканчиваются (в блокбастере, как известно, не забалуешь), а юмор перебазируется в сторону обыкновенной психологической наблюдательности: «Привет! Со мной всё хорошо. Я в канализации».

В остальном «Новый Человек-паук» не столь уж сильно отличается от трех старых. Конечно, актеры – поживее и почеловечнее, режиссер – повдумчивее, по крайней мере когда дело касается выстраивания отношений между персонажами, а фигура главного злодея – полюбопытнее. В самом деле, привести героя к пародийному «ницшеанству» («человек – мелкое, ничтожное, слабоумное существо», особенно в свете мира могучих сверхлюдей, где не будет ни изъянов, ни изгоев) по дорожке благих намерений человеколюбия – вполне интересный ход. Однако, в сущности, нравоучительно-карамельная основа паучьих похождений так и осталась непоколебленной. И до Бэтмена, и до Халка, не говоря уж про Барака Обаму, нашему гуманистическому насекомому еще пилить и пилить, точнее сказать – плести и плести.

Сергей Терновский