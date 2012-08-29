Самый пьяный округ в мире, 2012

Режиссер Джон Хиллкоут говорит, что в его глазах “Самый пьяный округ в мире” – сочетание вестерна и гангстерского кино, двух великих американских киножанров.

Сценарист и композитор фильма Ник Кейв признавался, что в двенадцатилетнем возрасте, находясь в австралийском штате Виктория, он сам пробовал изготавливать самогон.

Джон Хиллкоут хотел снимать фильм в сельской Вирджинии, так как по книге именно в этом штате разворачивается действие сюжета. Однако “Самый пьяный округ в мире” пришлось снимать в Джорджии из-за налоговых льгот.

Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале 2012 года, где участвовал в основной конкурсной программе. В программе “Каннская классика” этого же фестиваля демонстрировали отреставрированную версию ленты “Однажды в Америке”. Джон Хиллкоут признавался, что вдохновлялся творчеством Серджио Леоне при постановке “Самого пьяного округа в мире”.

Ник Кейв рассказывал, что хотел сделать музыкальное сопровождение аутентичным для гангстерской эпохи 1930-х годов. Композиции исполнили специально созданная для записи инструментальная группа The Bootleggers, сам Кейв, Уоррен Эллис, Марк Ланеган, Эммилу Харрис, Ральф Стэнли и Вилли Нельсон.

Вероятно, для того, чтобы максимально войти в роль, Шайа ЛаБаф активно употреблял самогон. По собственному признанию актера, его пьянство и чрезмерно агрессивное отношение практически вынудили Мию Васиковску уйти из фильма. Том Харди же, напротив, сохранял трезвость на протяжении всего съемочного периода.

Шайа ЛаБаф и Том Харди не ладили друг с другом на съемках. Однажды дело даже дошло до рукоприкладства.

Для роли Шайя ЛаБаф набрал почти 20 килограммов. Персонаж Харди, наоборот, должен был выглядеть несколько стройнее, но актер параллельно снимался в роли Бэйна в “Темном рыцаре: Возрождение легенды” (2012) и сбросить мышечную массу не смог.

По словам режиссера Джона Хиллкоута, Том Харди смотрел на своего персонажа как на своего рода материнскую фигуру в семье Бондурантов. Многие черты он позаимствовал у Бабули из мультфильмов “Веселые мелодии” (“Looney Tunes”) Фрица Фрилинга.

Джон Хиллкоут, Ник Кейв и Гай Пирс ранее уже работали вместе над фильмом “Предложение” (2005). Кейв также написал саундтрек для постапокалиптической драмы Хиллкоута “Дорога” (2009) с Вигго Мортенсеном в главной роли.

Шайя ЛаБаф стал первым утвержденным членом актерского состава. Изначально его коллегами по фильму должны были стать Джеймс Франко, Райан Гослинг, Скарлетт Йоханссон и Майкл Шеннон.