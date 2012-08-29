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Самый пьяный округ в мире Самый пьяный округ в мире
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Самый пьяный округ в мире, 2012

2012 / США
7.6 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Криминальная драма с Джессикой Честейн и Томом Харди о временах сухого закона в США
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Причины посмотреть Факты О фильме

1930-е годы, США, штат Вирджиния. В самый разгар Великой депрессии братья Бондуранты занимаются нелегальным, но чрезвычайно прибыльным производством и продажей самогона в округе Франклин.

Преданность семейному делу – пожалуй, единственная черта, которая объединяет трех братьев. Младший Джек вспыльчив и амбициозен, старший Говард – сломленный Первой мировой войной пьяница. Настоящий лидер Бондурантов – средний брат Форрест, угрюмый и молчаливый.

Бутлегерство под прикрытием автозаправки и ресторана помогает семье Бондурантов переживать сложные для страны времена. Но подпольный бизнес не может долго обходиться без жертв, ведь братьев уже взяли на прицел безжалостный гангстер Флойд Бэннер и коррумпированный маршалл Чарли Рейкс.

Драму-вестерн по мотивам романа Мэтта Бондуранта “Самое мокрое место в мире” (“The Wettest County in the World”, 2008) снял австралиец Джон Хиллкоут (“Дорога”). Сама книга, в свою очередь, была основана на истории деда автора и его братьев. Главные роли в картине исполнили Шайа Лабаф (Джек), Том Харди (Форрест), Джейсон Кларк (Говард), Джессика Честейн (Мэгги), Миа Васиковска (Берта), Гай Пирс (Рейкс), Гэри Олдмен (Бэннер), Дэйн ДеХаан (Крикет) и Ноа Тейлор (Джимми).

Режиссер Джон Хиллкоут говорит, что в его глазах “Самый пьяный округ в мире” – сочетание вестерна и гангстерского кино, двух великих американских киножанров.

Сценарист и композитор фильма Ник Кейв признавался, что в двенадцатилетнем возрасте, находясь в австралийском штате Виктория, он сам пробовал изготавливать самогон.

Джон Хиллкоут хотел снимать фильм в сельской Вирджинии, так как по книге именно в этом штате разворачивается действие сюжета. Однако “Самый пьяный округ в мире” пришлось снимать в Джорджии из-за налоговых льгот.

Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале 2012 года, где участвовал в основной конкурсной программе. В программе “Каннская классика” этого же фестиваля демонстрировали отреставрированную версию ленты “Однажды в Америке”. Джон Хиллкоут признавался, что вдохновлялся творчеством Серджио Леоне при постановке “Самого пьяного округа в мире”.

Ник Кейв рассказывал, что хотел сделать музыкальное сопровождение аутентичным для гангстерской эпохи 1930-х годов. Композиции исполнили специально созданная для записи инструментальная группа The Bootleggers, сам Кейв, Уоррен Эллис, Марк Ланеган, Эммилу Харрис, Ральф Стэнли и Вилли Нельсон.

Вероятно, для того, чтобы максимально войти в роль, Шайа ЛаБаф активно употреблял самогон. По собственному признанию актера, его пьянство и чрезмерно агрессивное отношение практически вынудили Мию Васиковску уйти из фильма. Том Харди же, напротив, сохранял трезвость на протяжении всего съемочного периода.

Шайа ЛаБаф и Том Харди не ладили друг с другом на съемках. Однажды дело даже дошло до рукоприкладства.

Для роли Шайя ЛаБаф набрал почти 20 килограммов. Персонаж Харди, наоборот, должен был выглядеть несколько стройнее, но актер параллельно снимался в роли Бэйна в “Темном рыцаре: Возрождение легенды” (2012) и сбросить мышечную массу не смог.

По словам режиссера Джона Хиллкоута, Том Харди смотрел на своего персонажа как на своего рода материнскую фигуру в семье Бондурантов. Многие черты он позаимствовал у Бабули из мультфильмов “Веселые мелодии” (“Looney Tunes”) Фрица Фрилинга.

Джон Хиллкоут, Ник Кейв и Гай Пирс ранее уже работали вместе над фильмом “Предложение” (2005). Кейв также написал саундтрек для постапокалиптической драмы Хиллкоута “Дорога” (2009) с Вигго Мортенсеном в главной роли.

Шайя ЛаБаф стал первым утвержденным членом актерского состава. Изначально его коллегами по фильму должны были стать Джеймс Франко, Райан Гослинг, Скарлетт Йоханссон и Майкл Шеннон.

Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета — семья Бондурант, три брата: Джек, Форрест и Говард, которые занимаются запрещенным в то время бизнесом, бутлегерством.

Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В это же время Форрест, напротив, настроен очень мрачно, он молчалив и подозрителен, а Говарду к тому же часто приходится иметь дело с врагами незаконного семейного бизнеса, в лице которых выступают коррумпированные местные полицейские.

7.6 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 4 октября 2012
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 29 августа 2012
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джон Хиллкоут
Джон Хиллкоут
В ролях
Том Харди
Том Харди
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Гай Пирс
Гай Пирс
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самый пьяный округ в мире 18 постеров
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Самый пьяный округ в мире
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Наша рецензия
Вещь, с одной стороны, парадоксальная, а с другой – вполне закономерная: наиболее тонкие и глубокие фильмы последних лет о характере и природе американской нации поставили неамериканцы. Эндрю Доминик, снявший «Ограбление казино», – новозеландец, начинавший работу в австралийском кинематографе; Джон Хиллкоут, режиссер «Самого пьяного округа в мире», – австралиец. И точно так же, как «Ограбление казино» в оригинале именуется «Убивая их…
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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Оч классные актерские работы, каждым по отдельности довольна! Я лично все два часа сидела в напряжении, сюжет абсолютно нельзя… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
а кстати, это он же снял "Дорогу", и "Предложение", это еще добавляет очков, в копилку этого фильма. Ник Кейв, как оказывается,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Шайя ЛаБаф о драке с Томом Харди на съемках «Самого пьяного округа в мире»: «Все это чушь» Актер Шайя ЛаБаф назвал слухи о драке с Томом Харди на съемках «Самого пьяного округа» выдумкой и рассказал изданию Indie Wire настоящие обстоятельства «нокаута», преподнесенного как конфликт между актерами.
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23 сентября 2019 10:46
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