«Женщина в черном»: Рецензия Киноафиши

Человеку, не читавшему романа Сьюзен Хилл, изданного в 1983 году и уже, кстати, не в первый раз экранизируемого, вполне могло бы показаться, что «Женщина в черном» – это результат некоего экспериментального скрещивания жанров. Например, плод фантазии о том, что стало бы с хрестоматийной Женщиной в белом Уильяма Уилки Коллинза, повстречай она на своем жизненном пути Людей в черном. Кстати, вполне перспективная сценарная идея, однако речь не об этом. На деле «Женщина в черном» – прямое продолжение саги о Гарри Поттере: теперь старина Гарри более-менее окончательно возмужал, завершил обучение в небезызвестном вузе и отправился расследовать некие, условно говоря, полтергейстовы проделки в глухую британскую глубинку. Где и обрел на свою голову и прочие части тела полный боекомплект сомнительных готических удовольствий…

Впрочем, самое прекрасное здесь даже не то, что борца с вредоносным призраком играет Дэниел Рэдклифф. Самое прекрасное – то, что сюжет фильма с какой-то подозрительной настойчивостью и усердием повторяет сюжет «Вия». Рассмотрим эту увлекательную зацепку поподробнее. Молодой лондонский юрист (но мы-то помним, что это ученик Хогвартса, то есть – в переводе на дореволюционный русский – бурсак) отправляется в распоследнюю глухомань для оформления некой полудемонической документации: реверанс в сторону «Дракулы» Брэма Стокера. Однако оформление документации лишь прикрытие: старобританский аналог Хомы Брута должен провести энное количество времени в почти полном одиночестве, за вычетом общения с собакой и неадекватными местными жителями, – в старинном поместье, где обитает только старобританский аналог панночки, Женщина в черном. Эту особу, которая свихнулась еще при жизни, а после смерти окончательно слетела с катушек, главный герой должен как-то унять: то ли отпеть по-человечески, то ли воссоединить с ее сыном, погребенным в непролазной жиже старобританских болот. Проблема в том, что никакие отпевания, воссоединения и прочие гуманистические процедуры уже не помогают: случай слишком запущенный и тяжелый, а волшебная палочка потерялась где-то в период подготовки к съемкам. И режиссер Джеймс Уоткинс, сполна вываливая на персонажей и зрителей собранную им охапку кошмаров, однообразных, но эффектно щекочущих печень и поджелудочную железу, – подводит всех к вполне закономерной мысли: лучше ужасный конец, чем ужасы без конца…

Собственно, если целью фильма было определенное количество раз вызвать чувство физиологического, рефлекторного страха, заставить дважды или трижды подавиться попкорном и т. п., – цель достигнута, кино удалось. Если целью было что-нибудь другое, все равно что, – труд пропал даром. Предыдущий опыт Джеймса Уоткинса – дебютное «Райское озеро» – оказался несколько более удачным. Общая схема была примерно такой же: не чуткие к опасности городские жители едут на пленэр и там становятся добычей первобытного сельского ужаса, но злоключения современных горожан, терроризируемых бандой юных гопников, существенно выигрывали в драматизме по сравнению со страданиями молодого Поттера, линчуемого полоумным призраком. И пожалуй, Келли Райлли, вылезающая из резервуара с отходами, словно Афродита из первородной пены, – образ чуть более масштабный, чем летящая по коридору ведьма, сделанная по образцу своих товарок из фильма Джонатана Либесмана «Темнота наступает» или «Мертвой тишины» и «Астрала» Джеймса Вана. Хотя, в сущности, дело вкуса.

Сергей Терновский