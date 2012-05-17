«Напролом»: Рецензия Киноафиши

Люк Бессон, который уже больше десяти лет соревнуется в стрельбе по-македонски с Джерри Брукхаймером, Майклом Бэем и еще несколькими колоссами Действия с большой буквы, предпринял новый тактический ход. После наземной зубодробиловки «Такси», «Перевозчика», «13-го района», «Колумбианы» и прочих прямых киноударов в зрительскую челюсть Бессон вывел свои адреналиновые игрушки на околоземную орбиту. Двое дублинцев, дебютировавших в полном метре, – Джеймс Мэтер и Стивен Сент-Леджер – сняли для него в Белграде эффектную историю о том, как 497 убийц и насильников гоняются за дочкой американского президента и Гаем Пирсом по замкнутому пространству космической станции, которая служит анабиозной тюрьмой и по совместительству полигоном для запрещенных медицинских опытов. Собственно, правозащитные поползновения дочки № 1 как раз и приводят к пробуждению полутысячи пятых элементов и их разъяренному шастанью и праздношатанию по орбитальным коридорам. Правительству Соединенных Штатов ничего иного не остается, как поскрести по отсекам и обрести там Гая Пирса, который должен повторить подвиги Курта Рассела, запечатленные в «Побеге из Нью-Йорка» и «Побеге из Лос-Анджелеса», а также подвиги Джона Уэйна, Брюса Уиллиса и много кого еще. С подвигами Пирс, подкачавшийся килограммов эдак на двадцать и запасшийся примерно таким же количеством шуток, успешно справляется. Попутно выстраивается всенепременная любовная линия главных героев, в данном случае – персонажей Гая Пирса и Мэгги Грейс: она бьет его огнетушителем по голове, он всаживает ей иглу прямо в мозг, причем, что характерно, через глаз. Как видно, с неменьшим успехом Бессон, Мэтер и Сент-Леджер могли бы назвать свой опус «Любовью в космосе».

Ударное действие подкреплено столь же ударными диалогами, состоящими сплошь из экспромтов: «Вот черт, нам связь оборвали! – Кто? – Долбаные связные гномики, кто же еще?!» Энергии, надо признаться, Мэтеру и Сент-Леджеру не занимать. Они отменно держат ритм, и постепенно втягиваешься в этот космический аттракцион, хотя 2079 год скроен здесь по лекалам сырых и наивных 80-х, а логики в сценарии не больше, чем мяса в продукции современных российских мясокомбинатов. Особенно прекрасна, конечно, святая убежденность авторов Lockout в том, что можно прыгнуть с околоземной орбиты и через пару минут невредимым приземлиться на американском асфальте, получив лишь удар кулаком в челюсть и поцелуй (впрочем, в фильме эти два способа коммуникации практически неотличимы друг от друга). Профессиональным космонавтам, пожалуй, такая идея покажется чересчур смелой, зато остальные (те, кто в детстве фанател от Вячеслава Невинного и Михаила Кононова в «Гостье из будущего», в юности – от Змея Плисскина у Джона Карпентера и от Брюса Уиллиса в роли Джона Макклейна, а теперь любит всё, что погорячее: от Призрачного гонщика до трансформеров) останутся довольны.

Сергей Терновский