8 первых свиданий
– Вера и Никита ничего не знают друг о друге. Они даже никогда не виделись. Вера - успешная телеведущая - собирается выйти замуж за Константина, известного теннисиста. Никита - врач-ветеринар - предложил руку и сердце Илоне, заведующей крупной клиники пластической хирургии. Их выбор безупречен и соответствует заданным параметрам. Однажды вечером они отправляются отметить свои успехи в личной жизни. Вера - в компании своих подруг. Никита – со своими друзьями. Но утром Вера и Никита просыпаются в одной постели… Решив, что это последствия слишком веселой вечеринки, молодые люди поспешно разъезжаются в разные стороны. Но следующим утром все повторяется, только дни меняются в календаре…Где бы они ни заснули, они проснутся вместе!
