8 первых свиданий - трейлер
8 первых свиданий. Трейлер

8 первых свиданий. Трейлер

Дата публикации: 8 февраля 2012
8 первых свиданий – Вера  и Никита ничего не знают друг о друге.  Они даже никогда не виделись. Вера - успешная телеведущая - собирается выйти замуж за Константина, известного теннисиста. Никита -  врач-ветеринар - предложил руку и сердце Илоне, заведующей крупной клиники пластической хирургии. Их  выбор безупречен и соответствует заданным параметрам. Однажды вечером они отправляются отметить свои успехи в личной жизни. Вера - в компании своих подруг. Никита – со своими друзьями. Но утром Вера и Никита просыпаются в одной постели… Решив, что это последствия  слишком веселой вечеринки, молодые люди поспешно разъезжаются в разные стороны. Но следующим утром все повторяется, только дни меняются в календаре…Где бы они ни заснули, они проснутся вместе!
krek_puh 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Добрый, весёлый, лёгкий и интересный сюжет фильма. Просто кино на один вечер, которое не заставляет особо шевелить мозгами. Еще в начале фильма вы поймете, что к чему. Да и актеры всем нам знакомые по своих предыдущим ролям. Но это не так уж и важно. Всем романтическим личностям понравится.
2 апреля 2015, 12:51
golgbingo777 2 апреля 2015, 12:51
Это действительно невероятно приятный подарок на 8 марта! Такой заряд позитива давненько не получала от кино. Смешно до слез. Зеленский сам по себе комик от природы, а в комедийной роли - просто бомба! Да и остальные актеры так хорошо вошли в букет, что хочется их вместе посмотреть и в очередной зажигательной комедии.
2 апреля 2015, 12:51
ilia_hunter 2 апреля 2015, 12:51
В этом фильме, может, и нет какого-то глубокого смысла™, но он, несомненно, очень хороший: добрый и веселый, а еще романтичный и с талантливым актерским составом. Его стоит смотреть, и не ради сюжета, а просто потому, что он дарит по-настоящему весеннее настроение! Российский кинематограф еще способен снимать хорошее кино.
2 апреля 2015, 12:51
football3697 2 апреля 2015, 12:51
там есть ограничение возраста?
2 апреля 2015, 12:51
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился: не очень смешно, не романтично, шаблонно.. Порадовал только актер, игравший главную роль
2 апреля 2015, 12:51
6.5 8 первых свиданий
8 первых свиданий комедия, 2012, Россия
