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Men on the ledge

На грани, 2012

2012 / США
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывшего полицейского Ника Кэссиди попадает в тюрьму по ложному обвинению в краже драгоценного бриллианта два года назад. Теперь, когда он сбежал из заключения, у Ника наконец появляется шанс доказать свою невиновность. Чтобы добиться этого, он тянет время, стоя на выступе здания в Нью-Йорке и убеждая всех, что он собирается покончить жизнь самоубийством. Тем временем его брат Джои Кэссиди и подруга его брата по имени Энджи пытаются украсть тот самый алмаз, в краже которого Ник был обвинен. Но вскоре ситуация выходит из-под контроля, и Ник подумывает о прыжке…

  • Сэм Уортингтон помог запустить фильм в производство, когда проявил ранний интерес к сценарию. Уортингтон признает, что был заинтригован ролью из-за своего страха перед высотой, и большинство сцен на выступе были сняты на настоящем выступе отеля «Рузвельт», на высоте более 200 футов над 45-й улицей в центре Манхэттена.
  • Все кадры с актерами на выступе были настоящими. Страховочные тросы были либо скрыты от камеры, либо удалены с помощью компьютерной графики пост-обработке. 
  • Знаки, которые держат три женщины на соседней крыше: «ПРЫГАЙ МНЕ НА РУКИ», «МЫ С ВАМИ!» и «Холост?».
  • Один из прохожих начинает скандировать «Аттика, Аттика!», отсылая к персонажу Сонни из фильма «Собачий день». Аттика – трагический тюремный бунт в США.

Бывший офицер нью-йоркской полиции Ник Кэссиди заходит в известный в Нью-Йорке отель "Рузвельт" на перекрестке 45 улицы и Мэдисон-авеню, поднимается на один из последних этажей... Открывает окно, встает на грань парапета...

Его поведение угрожает не только его жизни. Весь город замирает. Сотрудник отдела переговоров нью-йоркской полиции Лидия Мерсер пытается отговорить его от прыжка и в то же время выдерживает натиски коллеги по отделу, уверенного в том, что она переживает конфликт интересов. Но, чем больше времени Лидия проводит в попытках выяснить причины этой опасной ситуации, тем больше она понимает, что здесь содержится скрытый смысл.

Может ли поведение бывшего копа иметь что-то общее с загадочным проектом, над которым работает его брат и главный помощник вместе со своей подружкой? Сумеет ли лучший друг Кэссиди снять его оттуда? Или всему причиной закулисные сделки успешного бизнесмена?

7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера онлайн 2 июля 2012
Премьера в мире 13 января 2012
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Асгер Лет
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Джейми Белл
Джейми Белл
Эд Харрис
Эд Харрис
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На грани 4 постера
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Наша рецензия
В старые добрые времена все было просто и бесхитростно: заходишь ты, допустим, в банк или в ювелирную лавку, причем не один, а со своими лучшими друзьями – Смитом и Вессоном, и хозяева банка или, допустим, ювелирной лавки сами с радостью отдают тебе всё, чего ни попросишь. Теперь не то. Теперь, прибыв, скажем, на Манхэттен, ты вылезаешь на карниз двадцать первого этажа отеля «Рузвельт», по этому карнизу разгуливаешь и переговариваешься через окно с теми, кто увещевает тебя залезть обратно.…
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j_miata 2 апреля 2015, 12:51
весь фильм глазела на сексапильную брюнетку в паре с Беллом (все, на что здесь и можно по сути посмотреть, если совсем делать нечего), скучала от… Читать дальше…
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
В фильме много нестыковок и нереалек :)
Достатчно предсказуем и ничего нового мы тут не увидим.
Многие комедийные моменты как бы не в тему.

Но в… Читать дальше…
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24 голоса
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
интервью с актерами с русскими субтитрами: Элизабет Бэнкс
Интервью с актерами с русскими субтитрами: Элизабет Бэнкс
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