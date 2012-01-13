На грани, 2012

Бывшего полицейского Ника Кэссиди попадает в тюрьму по ложному обвинению в краже драгоценного бриллианта два года назад. Теперь, когда он сбежал из заключения, у Ника наконец появляется шанс доказать свою невиновность. Чтобы добиться этого, он тянет время, стоя на выступе здания в Нью-Йорке и убеждая всех, что он собирается покончить жизнь самоубийством. Тем временем его брат Джои Кэссиди и подруга его брата по имени Энджи пытаются украсть тот самый алмаз, в краже которого Ник был обвинен. Но вскоре ситуация выходит из-под контроля, и Ник подумывает о прыжке…
Бывший офицер нью-йоркской полиции Ник Кэссиди заходит в известный в Нью-Йорке отель "Рузвельт" на перекрестке 45 улицы и Мэдисон-авеню, поднимается на один из последних этажей... Открывает окно, встает на грань парапета...
Его поведение угрожает не только его жизни. Весь город замирает. Сотрудник отдела переговоров нью-йоркской полиции Лидия Мерсер пытается отговорить его от прыжка и в то же время выдерживает натиски коллеги по отделу, уверенного в том, что она переживает конфликт интересов. Но, чем больше времени Лидия проводит в попытках выяснить причины этой опасной ситуации, тем больше она понимает, что здесь содержится скрытый смысл.
Может ли поведение бывшего копа иметь что-то общее с загадочным проектом, над которым работает его брат и главный помощник вместе со своей подружкой? Сумеет ли лучший друг Кэссиди снять его оттуда? Или всему причиной закулисные сделки успешного бизнесмена?
Достатчно предсказуем и ничего нового мы тут не увидим.
Многие комедийные моменты как бы не в тему.
Но в… Читать дальше…