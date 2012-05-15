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Диктатор Диктатор
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The Dictator

Диктатор, 2012

2012 / США
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46 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Адмирал-генерал Хаффаз Аладин — жестокий диктатор вымышленной североафриканской страны Вадии. Внутри Вадии его власть абсолютна и безгранична, но международное сообщество во главе с США сильно обеспокоено его политикой, в особенности – ядерной программой. Аладина приглашают в ООН на переговоры и во время этого визита на диктатора совершается покушение. Аладину удается выжить, но он теряет власть и по случайному стечению обстоятельств оказывается полуголым и обритым на улицах Нью-Йорка. 

  • На 84-й церемонии вручения премии “Оскар” Саша Барон Коэн появился в образе и костюме Аладина, а также в сопровождении его стражи. Давая интервью на красной дорожке Райану Сикресту, он размахивал урной и утверждал, что там находится прах умершего северокорейского диктатора Ким Чен Ира. Затем Коэн развеял пепел на смокинг Сикреста. В результате Коэну было запрещено входить в зрительный зал и участвовать в мероприятиях.
  • Псевдоарабский язык, на котором Аладин и Надаль говорят во время вертолетного тура — это на самом деле иврит.
  • Саша Барон Коэн хотел снять некоторые сцены в штаб-квартире ООН, но ему было отказано в доступе. Барон Коэн утверждает, что официальное объяснение, которое ему дали, было следующим: “Здесь присутствует много диктаторов, и им очень не понравится, что их так изображают, поэтому мы не может позволить вам снимать”. 
  • Поднятый указательный палец Аладина — это отсылка к кубинскому лидеру Фиделю Кастро. 

Героическая история диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою столь любовно угнетаемую страну.

7.0 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 мая 2012
Премьера онлайн 10 июля 2012
Премьера в мире 15 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларри Чарльз
Ларри Чарльз
В ролях
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Меган Фокс
Меган Фокс
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Все актеры и съемочная группа
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Диктатор
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Valeriy 2 апреля 2015, 12:51
В мае 2012, а точнее его второй половине, вышел в прокат фильм режиссера Ларри Чарльза «Диктатор». Это комедийный фильм повествует об истории… Читать дальше…
dgordgy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2012 - 15:00:06):Абсолютно согласны!!! Такого барахла...очень давно не доводилось видеть?!!Здесь нет никакого юмора, здесь… Читать дальше…
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