Диктатор, 2012

Адмирал-генерал Хаффаз Аладин — жестокий диктатор вымышленной североафриканской страны Вадии. Внутри Вадии его власть абсолютна и безгранична, но международное сообщество во главе с США сильно обеспокоено его политикой, в особенности – ядерной программой. Аладина приглашают в ООН на переговоры и во время этого визита на диктатора совершается покушение. Аладину удается выжить, но он теряет власть и по случайному стечению обстоятельств оказывается полуголым и обритым на улицах Нью-Йорка.