Покорители волн, 2012

Серфинг – спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии. Их называют Мавериксами, они достигают 25 метров в высоту.

Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине – больше не рисковать жизнью. Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?