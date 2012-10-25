Покорители волн, 2012

Фильм рассказывает историю феноменального серфингиста Джея Мориарти. Когда 15-летний Джей обнаруживает, что легендарный Маверикс, одна из самых больших волн на Земле, не только реален, но и находится всего в нескольких милях от его дома в Санта-Крус, он обращается за помощью к местной легенде Фрости Хессон, когда-то покорившего Маверикс, чтобы тоже научиться оседлать эту волну. Когда Джей и Фрости отправляются на пляж в поисках невозможного, они формируют уникальную дружбу, которая меняет их жизнь, а стремление приручить Маверикс становится для Мориарти чем-то гораздо большим, чем просто серфинг…
Серфинг – спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии. Их называют Мавериксами, они достигают 25 метров в высоту.
Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине – больше не рисковать жизнью. Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?