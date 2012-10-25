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Покорители волн Покорители волн
Киноафиша Фильмы Покорители волн
Chasing Mavericks

Покорители волн, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю феноменального серфингиста Джея Мориарти. Когда 15-летний Джей обнаруживает, что легендарный Маверикс, одна из самых больших волн на Земле, не только реален, но и находится всего в нескольких милях от его дома в Санта-Крус, он обращается за помощью к местной легенде Фрости Хессон, когда-то покорившего Маверикс, чтобы тоже научиться оседлать эту волну. Когда Джей и Фрости отправляются на пляж в поисках невозможного, они формируют уникальную дружбу, которая меняет их жизнь, а стремление приручить Маверикс становится для Мориарти чем-то гораздо большим, чем просто серфинг… 

  • Джерард Батлер, исполнивший роль Фрости Хессона, чуть не утонул, когда настоящая 25-метровая волна обрушилась на его голову во время съемок сцены с Маверикс. 
  • Джонни Уэстон был нанят без какого-либо опыта работы в кино или в рекламе. Актер был обнаружен через видео для прослушивания, которое он отправил через веб-сайт кастинга, где любой, кто хочет работать моделью или актером, может зарегистрироваться, создать профиль и пройти прослушивание для работы.
  • Майкл Аптед руководил последними тремя неделями съемок после того, как  режиссеру Кертису Хэнсону пришлось отказаться от участия по состоянию здоровья. 

Серфинг – спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии. Их называют Мавериксами, они достигают 25 метров в высоту.

Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине – больше не рисковать жизнью.  Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 ноября 2012
Премьера в мире 25 октября 2012
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Джонни Уэстон
Джонни Уэстон
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Ливэн Рамбин
Ливэн Рамбин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Покорители волн 7 постеров
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Покорители волн
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Затянутый фильм, очень долго раскачивался да так и не раскачался. Потрясающей красоты волны, съемки, приятные лица, но само кино скучное. Попытка… Читать дальше…
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:03
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26 голосов
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