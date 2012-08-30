«Эволюция Борна»: Рецензия Киноафиши

Киновариации на темы прозы Роберта Ладлема сделали резкий и решительный скачок в сторону научной фантастики, в последних фильмах о Джейсоне Борне лишь пунктирно намеченный. Собственно, сам Борн появляется в свежем опусе Тони Гилроя только один раз, да и то в виде собственного фотопортрета. Из недр ЦРУ действие переносится в недра Национальной исследовательской группы, где с помощью зеленых и голубых таблеток из обычных людей творят сверхчеловеков. Гилрой увлеченно описывает, как в Маниле глубоко законспирированные фармацевты холят и лелеют живые вирусы, при помощи которых генетически перепрограммируются секретные агенты. Как волшебные зеленые таблетки повышают содержание митохондриального белка в клетках, а голубые – стимулируют рекордное нейровосстановление. Как не слишком сообразительный солдат Кеннет Дж. Китсом, чей IQ армейский вербовщик завысил на двенадцать пунктов, чтобы тот дотянул до минимума, – превращается в оснащенного недурственным интеллектом Аарона Кросса, вдобавок прыгающего по скалам через пропасти, купающегося полуголым на зверском морозе и вручную одолевающего на Аляске наиболее матерых и увесистых волков. Рецепт подобной метаморфозы прост: «На мышцы – двести миллиграммов зеленых таблеток, из когнитивных – четыреста миллиграммов голубых». Не удивительно, что когда заветные вещества оказываются на исходе, суперагент, с горящими глазами, летает по странам и континентам, дабы поскорее заправиться новой порцией таблеток. В итоге эта не вполне здоровая страсть превращается в главный двигатель сюжета.

В сущности, практически весь фильм харизматичный герой Джереми Реннера гоняется за стимулирующими веществами, а агенты спецслужб (вооруженные девизом, вложенным в уста не менее харизматичного Эдварда Нортона: «Я хочу знать обо всех, кто говорил с кем-либо о чем угодно») гоняются за лишившимся припасов героем Реннера. Но тут, чтобы слегка разнообразить интригу, Тони Гилрой выкатывает новый аттракцион, позаимствованный из франшизы под названием «Универсальный солдат». Дабы усмирить Пятого (а именно под таким «ником» официально фигурирует мистер Кросс), из глубин параллельной лаборатории всплывает нечто биологически-боевое под названием Larx 3, тщательно скрывавшееся не только от конгресса и налогоплательщиков, но даже от собственного начальства. Однако Гилрой целит гораздо дальше, нежели в простое перепевание мотивов третьесортного цикла фантастических боевиков. Очень быстро «Универсальный солдат» трансформируется в «Терминатора», а погоня Larx 3 за Пятым и за предметом телохранительских забот последнего – в битву двух киборгов: хорошего, на манер перепрограммированного Т-800, и злого, на манер жидкометаллического Т-1000. У Кэмерона, конечно, все было гораздо медленней, монументальней и страшнее, но тут уж ничего не поделаешь: время с каждым годом ускоряется, а с ним – сознание, кинокамера и монтажный ритм. По крайней мере, благодаря этому ритму Гилрою удалось вполне реалистично, с нескрываемым прицелом на вожделенную зрительскую паранойю, показать, как централизованная современная система визуального слежения за всем и вся способна в считанные часы, если не минуты, разыскать любого прячущегося субъекта и предать его в руки компетентных органов. Особенно если у субъекта закончились зеленые и голубые таблетки.

Сергей Терновский