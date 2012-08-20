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Постер фильма Зальцбург-100: Богема
8.0
Зальцбург-100: Богема - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зальцбург-100: Богема
8.0

Зальцбург-100: Богема

, 2012
Salzburg-100: La Bohème
Австрия / спектакль / 18+
Трейлеры
Постер фильма Зальцбург-100: Богема
8.0
Зальцбург-100: Богема - Трейлер
Зальцбург-100: Богема  Трейлер

О фильме

В чем секрет популярности «Богемы» Пуччини? В чудных ли, откликающихся в душе мелодиях, живых чувствах, сострадании к главной героине, умиряющей от чахотки? Или в том, что эта опера показала социально совершенно новых для оперной сцены персонажей – бедную творческую молодежь и их подружек? Вероятно, и в том, и в другом. Зальцбургская постановка 2012 пытается донести до нас все составляющие этого успеха, поставив в центр композиции блестящих артистов, и прежде всего Анну Нетребко и Петра Бечалу. 

Понятия «богема» сегодня почти тождественно понятию «творческая интеллигенция». Не так было в XIX веке, когда сначала французский писатель Анри Мюрже, сам бывший когда-то бедным поэтом, вынес эту странную социальную группу «деклассированных романтиков» на страницы популярного романа. А потом два итальянских композитора, объединяемых сегодня понятием «веризм», то есть реализм в музыке, – Джакомо Пуччини и Руджеро Леонкавалло – одновременно писали оперы на этот сюжет, рассорившись при этом.

Новаторство «Богемы» в том, что герои ее – вовсе не герои. Поэт Рудольфо, художник Марсель, философ Коллен и музыкант Шонар живут не как буржуа и тем более не как аристократы. У них нет не только денег, но и общественные нормы для них где-то далеко. Их подружки «швея» Мими и «гризетка» Мюзетта  мало отличаются от дешевых проституток в представлениях того времени. Но у всех есть высокие стремления и сильные чувства. А рядом – мир богатства и статуса, который и манит, и отталкивает.

В зальцбургской постановке 2012 года режиссер Дамиано Микеллетто и художник Паоло Фантин пытаются актуализировать эту уже далекую от нас социальную конструкцию. Ее персонажи спят на брошенных прямо на пол матрасах, окруженные коробками, в квартире, похожей на сквот – захваченное индустриальное помещение с большим окном. Они живут не по правилам нашего общества. Мими приходит к Рудольфо не свечку зажечь, а прикурить сигарету. За окном – большой Париж, предстающий затем в виде гигантской карты богатого города. Веселая жизнь этого города, вместо кафе и улиц Латинского квартала, протекает в шопинг-центре – как еще показать общество потребления, которому противопоставляют себя юные бедные поэты и художники? Такова «Богема» наших дней. Вернее, недавнего времени: и видеокассеты с пленкой, и «молодежная» одежда персонажей видятся сегодня уже анахронизмом – в этом проблема жесткой привязки оперной постановки ко времени.

Но трепетные чувства Рудольфо и Мими, переданные выразительной музыкой Пуччини в конце XIX века, все так же живы благодаря блестящим артистам нашего времени. Мими – неуверенный, нежный подросток в исполнении Анны Нетребко, чей голос в этой партии уже обретает сильное центральное звучание. Ее партнер – польский тенор Пётр Бечала, звучащий в этой записи как едва ли не идеальный Рудольфо.

Эволюцию голоса Нетребко удобнее всего наблюдать на примере партий, которые она пела в разные годы на Зальцбургском фестивале. В записях, представляемых OperaHD в специальном проекте, посвященном столетию старейшего и виднейшего мирового музыкально-театрального фестиваля, можно услышать как «раннюю» Нетребко в «Свадьбе Фигаро» и «Травиате», так и «зрелую» в «Аиде». Мими в «Богеме» Пуччини 2012 года – середина этой звездной истории.

В ролях

Анна Нетребко
Анна Нетребко
Mimì
Массимо Кавалетти
Marcello, ein Maler
Нино Мачаидзе
Musetta
Карло Коломбарa
Colline, ein Philosoph
Пётр Бечала
Rodolfo, ein Dicther
Алессио Ардуини
Schaunard, ein Musiker
Davide Fersini
Benoît, Hausherr
Paul Schweinester
Parpignol
Steven Forster
Parpignol (Artist)
Liviu Burz
Sergeant der Zollwache
Режиссер Дамиано Микелетто, Брайан Лардж
Сценарист Луиджи Иллика, Джузеппе Джакоза, Анри Мюрже
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 20 августа 2012
Премьера в мире 20 августа 2012
Дата выхода
17 августа 2022 Казахстан 16+
Производство Unitel Classica, Österreichischer Rundfunk (ORF), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
2012 - La Bohème, Oper in vier Bildern, La Bohème, La Bohème, Opéra en quatre actes, Puccini: La bohème, Puccini · La Bohème, Puccini · La Bohème (Salzburg 2014)

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 29 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  264 В жанре «спектакль»  1 В фильмах Австрии  2 В фильмах 2012 года  5
Обновлено 23 июля 2024

Трейлеры фильма

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Зальцбург-100: Богема - Трейлер
Зальцбург-100: Богема Трейлер
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