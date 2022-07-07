Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зальцбург-100: Богема Зальцбург-100: Богема
Киноафиша Фильмы Зальцбург-100: Богема
Salzburg-100: La Bohème

Зальцбург-100: Богема, 2012

2012 / Австрия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В чем секрет популярности «Богемы» Пуччини? В чудных ли, откликающихся в душе мелодиях, живых чувствах, сострадании к главной героине, умиряющей от чахотки? Или в том, что эта опера показала социально совершенно новых для оперной сцены персонажей – бедную творческую молодежь и их подружек? Вероятно, и в том, и в другом. Зальцбургская постановка 2012 пытается донести до нас все составляющие этого успеха, поставив в центр композиции блестящих артистов, и прежде всего Анну Нетребко и Петра Бечалу. 

Понятия «богема» сегодня почти тождественно понятию «творческая интеллигенция». Не так было в XIX веке, когда сначала французский писатель Анри Мюрже, сам бывший когда-то бедным поэтом, вынес эту странную социальную группу «деклассированных романтиков» на страницы популярного романа. А потом два итальянских композитора, объединяемых сегодня понятием «веризм», то есть реализм в музыке, – Джакомо Пуччини и Руджеро Леонкавалло – одновременно писали оперы на этот сюжет, рассорившись при этом.

Новаторство «Богемы» в том, что герои ее – вовсе не герои. Поэт Рудольфо, художник Марсель, философ Коллен и музыкант Шонар живут не как буржуа и тем более не как аристократы. У них нет не только денег, но и общественные нормы для них где-то далеко. Их подружки «швея» Мими и «гризетка» Мюзетта  мало отличаются от дешевых проституток в представлениях того времени. Но у всех есть высокие стремления и сильные чувства. А рядом – мир богатства и статуса, который и манит, и отталкивает.

В зальцбургской постановке 2012 года режиссер Дамиано Микеллетто и художник Паоло Фантин пытаются актуализировать эту уже далекую от нас социальную конструкцию. Ее персонажи спят на брошенных прямо на пол матрасах, окруженные коробками, в квартире, похожей на сквот – захваченное индустриальное помещение с большим окном. Они живут не по правилам нашего общества. Мими приходит к Рудольфо не свечку зажечь, а прикурить сигарету. За окном – большой Париж, предстающий затем в виде гигантской карты богатого города. Веселая жизнь этого города, вместо кафе и улиц Латинского квартала, протекает в шопинг-центре – как еще показать общество потребления, которому противопоставляют себя юные бедные поэты и художники? Такова «Богема» наших дней. Вернее, недавнего времени: и видеокассеты с пленкой, и «молодежная» одежда персонажей видятся сегодня уже анахронизмом – в этом проблема жесткой привязки оперной постановки ко времени.

Но трепетные чувства Рудольфо и Мими, переданные выразительной музыкой Пуччини в конце XIX века, все так же живы благодаря блестящим артистам нашего времени. Мими – неуверенный, нежный подросток в исполнении Анны Нетребко, чей голос в этой партии уже обретает сильное центральное звучание. Ее партнер – польский тенор Пётр Бечала, звучащий в этой записи как едва ли не идеальный Рудольфо.

Эволюцию голоса Нетребко удобнее всего наблюдать на примере партий, которые она пела в разные годы на Зальцбургском фестивале. В записях, представляемых OperaHD в специальном проекте, посвященном столетию старейшего и виднейшего мирового музыкально-театрального фестиваля, можно услышать как «раннюю» Нетребко в «Свадьбе Фигаро» и «Травиате», так и «зрелую» в «Аиде». Мими в «Богеме» Пуччини 2012 года – середина этой звездной истории.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Дамиано Микелетто
В ролях
Петр Бечала
Анна Нетребко
Массимо Кавалетти
Нино Мачаидзе
Карло Коломбарa
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Богема 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши