«Особо опасны»: Рецензия Киноафиши

В своем новейшем фильме «Особо опасны», выпущенном в российский прокат компанией UPI и в оригинале именуемом «Дикари» (Savages), Оливер Стоун решил убить сразу всех зайцев, какие только попали в поле его зрения. Зайцем номер один стал, естественно, его конек – критика государственно-монополистического капитализма, но критика все же для Стоуна несколько необычная. В роли зла выступил тихуанский картель, крупный производитель некачественной шмали, возглавляемый снежной королевой от наркобизнеса (Сальма Хайек), которой ассистирует Бенисио Дель Торо с монументально-экспрессивными усами. В роли добра – два вольных торчка, Бен и Чон, выращивающие для мелкого опта волшебный афганский сорт чистейшей, как ангельское дыхание, марихуаны, и примкнувшая к ним Офелия, тусовщица-пэтэушница, для краткости именуемая просто О. Бен и Чон представляют собою идеальный производственный дуэт: один излучает нежное буддистское миролюбие и флюиды благотворительности, строя всю логистику и маркетинг на чем-то вроде фразы «Мир тебе, брат!», второй мощным ударом в челюсть убеждает тех, кто не внимает дружеским увещеваниям. Вместе с Офелией, примыкающей то к одному, то к другому, то к обоим разом, они составляют идеальное трио – воплощение хипповской мечты 60-х: море травы, алкоголя и свободной любви. Соответственно история борьбы Бена–Чона с тихуанской снежной королевой – это история борьбы свободного мелкого производителя против крупного монополиста, захватывающего рынки путем слияний, поглощений и прочих неаппетитных операций, которые Стоун демонстрирует с бескомпромиссным натурализмом.

Заяц номер два – pulp fiction, бульварное чтиво (или, вернее сказать, бульварное смотриво), коему режиссер «Прирожденных убийц» предается напропалую, устав, видимо, от собственных гуманистических сюжетов о Кеннеди, Буше-младшем и башнях-близнецах. Монтаж Savages – зубодробительная кислотная нарезка в лучших традициях Тони Скотта, освобожденная энергия, больше двух часов полыхающая по всему экрану и никак не могущая остановиться, бесцельный и безудержный коктейль из секса, наркотиков и рок-н-ролла.

Но есть еще и заяц номер три. Разумеется, Стоуну как живому классику не интересно просто гонять драйв, даже отягощенный прозрачными политэкономическими метафорами. И вот он начинает экспериментировать с жанрами, ломая действие, нагнетая нарочито оперные мексиканские страсти и микшируя их с кадрами в духе «Техасской резни бензопилой» (особенно хорошо здесь видео, от которого, собственно, и пляшет фабула), безбожно тасуя финалы, то есть предоставляя зрителю самому решить, в каком порядке лучше рокировать эпическую бойню и стандартный хэппи-эндовый пшик, комичный и добытый сравнительно малой кровью. В итоге Стоун не договаривает ни одной из тех вещей, которые вроде бы собирался договорить: ни про гибель золотого века 60-х, ни про экономическую модель, ни про власть (фигура забавно пытающегося заплакать фэбээровца, да еще в исполнении Джона Траволты, мгновенно сводит на нет всю возгонку страстей). Остается лишь мораль о том, что в нужный момент даже буддист возьмет в руки автомат или гранатомет. Но поскольку это не просто буддист, а буддист-наркодилер, – не вполне понятно, в чем тут, собственно, неожиданность авторской мысли.

Сергей Терновский