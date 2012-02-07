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Safe House

Код доступа "Кейптаун", 2012

2012 / США
7.3 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный боевик Даниэля Эспиноза повествует о рискованном задании, за которое по воле судьбы взялся агент-новичок, работающий на ЦРУ. Главные роли в остросюжетной ленте достались американскому киноактеру Дензелю Вашингтону (Тобин Фрост) и канадцу Райану Рейнольдсу (Мэтт Уэстон).

  • Изначально на роль Мэтта Уэстона рассматривалось немало претендентов, например: красавчик Джейк Джилленхол, Зак Эфрон из «Двойной жизни», Шайа Лабаф, который исполнил ведущие роли в триллерах «На крючке», «Паранойя», капитан Джеймс Кирк из «Звездного пути» – американский актер Кристофер Пайн и многие другие.
  • «Код доступа «Кейптаун»» стал самым кассовым художественным фильмом из всех когда-либо снятых шведскими режиссерами кинолент. Мировые кассовые сборы превысили отметку в двести миллионов долларов при бюджете в восемьдесят пять миллионов долларов.
  • Во время съемок эпизодов с пытками актера Дензеля Вашингтона действительно пытали водой по несколько секунд за один дубль.
  • Между Дензелем Вашингтоном и режиссером кинокартины возникли серьезные разногласия. Однако продюсеры позволили Даниэлю Эспиноза завершить начатую работу. Этому также поспособствовало наличие определенного пункта в предварительно заключенном контракте.
  • Оригинальное название ленты – «Safe House» (Безопасный дом или Конспиративная квартира).
  • Мировая премьера состоялась 7 февраля 2012 года в Нью-Йорке. А спустя два дня премьера прошла в России. Русскоязычный DVD-релиз выпустили 14 июня того же года.

Выпускник Гарварда Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ.

Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его главное правило: «не доверяй никому — тебя предаст каждый».

Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира — Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.

7.3 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 февраля 2012
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 7 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Даниэль Эспиноса
Даниэль Эспиноса
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Тим МакГроу
Тим МакГроу
Вера Фармига
Вера Фармига
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Все актеры и съемочная группа
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Если уж фильм Seeking Justice выпускать под названием «Голодный кролик атакует», то Safe House сам Бог велел перевести как «Код доступа “Кейптаун”». И действительно, последний вариант гораздо динамичнее и как будто бы ближе к сюжету. Другой вопрос, что «Безопасный дом» – не просто наименование охранной системы, использующейся в данном случае для секретных резиденций ЦРУ, но и название, напоминающее о смысле существования спецслужб.…
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QizZ 2 апреля 2015, 12:51
фильм на 4/10, предсказуемый банально закрученный сюжет, бюджет фильма оставляет желать лучшего. После ночной сцены погони по крышам африканских… Читать дальше…
Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
Вполне смотрибельный фильм) Сюжет, как тут уже писал, не самый захватывающий. Но лично мне очень понравились сцены с гонками. И да, наверно опять… Читать дальше…
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