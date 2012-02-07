Код доступа "Кейптаун", 2012

Криминальный боевик Даниэля Эспиноза повествует о рискованном задании, за которое по воле судьбы взялся агент-новичок, работающий на ЦРУ. Главные роли в остросюжетной ленте достались американскому киноактеру Дензелю Вашингтону (Тобин Фрост) и канадцу Райану Рейнольдсу (Мэтт Уэстон).
Выпускник Гарварда Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ.
Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его главное правило: «не доверяй никому — тебя предаст каждый».
Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира — Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.