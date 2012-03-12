Мачо и ботан, 2012

Шмидт и Дженко вместе поступают в полицейскую академию. В школе они терпеть не могли друг друга, поскольку один был полным неудачником, а второй – самым популярным парнем в школе. Но теперь все иначе, и парни становятся лучшими друзьями. У них есть нечто общее – они оба не блещут умом. Поэтому единственный шанс для них начать карьеру – работа под прикрытием. Великовозрастным неудачникам придется вернуться в школу под видом учеников.