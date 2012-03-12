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Мачо и ботан Мачо и ботан
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21 Jump Street

Мачо и ботан, 2012

2012 / США
7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шмидт и Дженко вместе поступают в полицейскую академию. В школе они терпеть не могли друг друга, поскольку один был полным неудачником, а второй – самым популярным парнем в школе. Но теперь все иначе, и парни становятся лучшими друзьями. У них есть нечто общее – они оба не блещут умом. Поэтому единственный шанс для них начать карьеру – работа под прикрытием. Великовозрастным неудачникам придется вернуться в школу под видом учеников.

  • Ченнинг Татум два раза отклонял предложение съемок, но Джона Хилл переубедил его.
  • Для подготовки к роли Джона Хилл похудел почти на 20 кг, чтобы суметь выполнить несколько сложных трюков.
  • Картина является переосмысленным ремейком детективного сериала «Джамп стрит, 21».
  • Почти все основные актеры из оригинального сериала появились в фильме в эпизодических ролях, в том числе Джонни Депп.
  • Главную женскую роль могла исполнить Эмма Стоун. Но ей пришлось отказаться от съемок, чтобы принять участие во второй части «Нового Человека-паука».
  • Съемки проводились в Новом Орлеане.
  • Персонаж Джонни Деппа ест в каждой сцене, где снимался актер. Хэнсон, которого он играет в оригинальном сериале, тоже постоянно что-то жевал, в том числе в важных сценах.
     

Двое новоиспеченных горе-полицейских отправляются на сверхсекретное задание. Им предстоит заново стать учениками средней школы, в которой процветает наркоторговля.

7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 апреля 2012
Премьера в мире 12 марта 2012
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Фил Лорд
Фил Лорд
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Джона Хилл
Джона Хилл
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мачо и ботан 9 постеров
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Мачо и ботан
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
roza9999 , пожалуйста не нравится не ходите на такие пошлые фильмы и не пишите свои скучные отзывы. Ходите в Дом кино и смотрите там фильмы… Читать дальше…
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Да роза просто troll, че тут непонятного=) главное эмоции, плыть против волны и с... против ветра (достаточно глянуть не ее (его?) аватарку).
а по… Читать дальше…
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1 апреля 2022 19:25
Ченнинг Татум получил роль в фильме о монстрах от студии Universal Продюсируют проект создатели дилогии «Мачо и ботан».
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