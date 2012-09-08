Хорошо быть тихоней, 2012

Фильм рассказывает о 15-летнем подростке по имени Чарли, милом и наивном тихоне, который пытается справиться со своей первой невзаимной любовью, самоубийством своего лучшего друга и собственным психическим заболеванием. Годы спустя, в колледже, когда герой пытается найти компанию друзей, в которой он почувствовал бы себя своим, он попадает под опеку двух своих старших товарищей, Сэм и Патрика, которые решают помочь ему раскрыться и начать жить заново.