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The Perks of Being a Wallflower

Хорошо быть тихоней, 2012

2012 / США
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о 15-летнем подростке по имени Чарли, милом и наивном тихоне, который пытается справиться со своей первой невзаимной любовью, самоубийством своего лучшего друга и собственным психическим заболеванием. Годы спустя, в колледже, когда герой пытается найти компанию друзей, в которой он почувствовал бы себя своим, он попадает под опеку двух своих старших товарищей, Сэм и Патрика, которые решают помочь ему раскрыться и начать жить заново. 

  • Стивен Чбоски, автор оригинального романа, по которому снят фильм, сам занимался адаптацией книги в сценарий и срежиссировал  картину, что бывает крайне редко. 
  • Эмма Уотсон рассказала, что она согласилась эту роль, потому что Чбоски сказал ей: «Это будет не только одна из самых важных ролей, которые вы сыграете, но и самое незабываемое лето в вашей жизни, в течение которого вы встретите лучших друзей». Позже актриса добавила, что все из сказанного режиссером подтвердилось. 
  • Весь актерский состав, в том числе Логан Лерман и Эзра Миллер, во время съемок жили в одном отеле в Питтсбурге. Лерман сказал: «Мы как бы жили в общежитии».
  • Том Савини, исполнивший роль мистера Каллахана, ветерана Вьетнама, тоже воевал во Вьетнаме, а позже стал легендарным художником по спецэффектам фильмов ужасов. 

История о застенчивом и непопулярном подростке, описывающем свою жизнь в адресованных анониму письмах, исследуя такие моменты, как употребление наркотиков и пробуждающаяся сексуальность.

7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 сентября 2012
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Стивен Чбоски
Стивен Чбоски
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Логан Лерман
Логан Лерман
Пол Радд
Пол Радд
Нина Добрев
Нина Добрев
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Бывает, но редко, что кино вынимает душу, а потом возвращает ее, и она уже не та, что была, будто новая.

Гермиона - прелесть.

10/10
Настя596 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино!! Смотрится на одном дыхании) если любите кино о подростках- must have!
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