Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012

Из-за манипуляций Скрата с желудем, на планете начинаются серьезные изменения: один большой материк раскалывается на несколько частей и начинается дрейф континентов. В результате раскола Мэнни, Диего и Сид оказываются отделены от всех остальных и их уносит на льдине в открытый океан. Герои хотят вернуться к своим семьям, но вместо этого попадают в плен к пиратам, на корабль-айсберг, возглавляемый капитаном — гигантской гориллой по имени Гатт.
И опять Белка со своим орехом расколола земной шар и вызвала глобальный катаклизм! В результате Мэнни, Сид и Диего оказываются в море, отрезанные от своих друзей. В поисках пути назад наша троица пускается в опасное путешествие по водному пространству, где в волнах прячутся экзотические морские существа, а среди льдин курсируют пираты. Но что же с виновницей всего происшедшего? На этот раз для воссоединения с орехом она отправится туда, куда еще никогда не ступала лапа доисторической белки.