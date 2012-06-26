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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
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Ice Age: Continental Drift

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012

2012 / США
8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Из-за манипуляций Скрата с желудем, на планете начинаются серьезные изменения: один большой материк раскалывается на несколько частей и начинается дрейф континентов. В результате раскола Мэнни, Диего и Сид оказываются отделены от всех остальных и их уносит на льдине в открытый океан. Герои хотят вернуться к своим семьям, но вместо этого попадают в плен к пиратам, на корабль-айсберг, возглавляемый капитаном — гигантской гориллой по имени Гатт. 

  • Ходили слухи, что события фильма будут развиваться в наши дни. Якобы по сюжету Мэнни, Сид, Диего, Элли и Скрат замерзают в доисторические времена, но оживают в музее. 
  • Капитан Гатт – это доисторическая горилла, которая, согласно анализу окаменелостей, могла иметь рост три метра и весить 540 килограммов. 
  • Сидя на айсберге Сид цитирует “Сказание о Старом Мореходе” Сэмюэль Кольриджа, когда говорит: “Вода, вода везде, но ни капли для питья”. 
  • Нож, который Гупта бросает Луису – это нож Бака из предыдущей части “Ледникового периода”. 
  • В первых набросках у Косого была деревянная нога, а Гатт был пещерным медведем. 
  • Когда вода затапливает материк, образуя Северную Америку, звучит отрывок из произведения Сэмюэля А. Уорда “Прекрасная Америка”.
  • Привязанная к шесту бабушка Сида – это отсылка к фильму “Деревенщина из Беверли-Хиллс”. 

И опять Белка со своим орехом расколола земной шар и вызвала глобальный катаклизм! В результате Мэнни, Сид и Диего оказываются в море, отрезанные от своих друзей. В поисках пути назад наша троица пускается в опасное путешествие по водному пространству, где в волнах прячутся экзотические морские существа, а среди льдин курсируют пираты. Но что же с виновницей всего происшедшего? На этот раз для воссоединения с орехом она отправится туда, куда еще никогда не ступала лапа доисторической белки.

8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 июля 2012
Премьера в мире 26 июня 2012
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стив Мартино
В ролях
Рэй Романо
Рэй Романо
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Куин Латифа
Куин Латифа
Джош Пек
Джош Пек
Все актеры и съемочная группа
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
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Семейка, состоящая сплошь из алчных, расчетливых эгоистов, спихивает бедному родственнику его бабушку, лишившуюся вставной челюсти и – вместе с нею – здравого смысла, и улепетывает восвояси. Юная тусовщица отвергает друга-«ботаника» ради своих новых, примодненных приятелей и говорит нехорошие слова отцу, с которым ей предстоит скорая и неожиданная разлука. Мужчина в самом расцвете сил ходит, окруженный аурой собственной меланхолии, ибо никак не может встретить спутницу…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Долгожданный "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" получился замечательным и увлекательным приключением, в духе второй части сей… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Всё хорошее зацончилось как только охлобыстин начал петь - после этого тотальное ничто. Зря потраченное время. Вот и у меня подобные ощущения. Если… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
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