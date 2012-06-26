Ледниковый период 4: Континентальный дрейф, 2012

И опять Белка со своим орехом расколола земной шар и вызвала глобальный катаклизм! В результате Мэнни, Сид и Диего оказываются в море, отрезанные от своих друзей. В поисках пути назад наша троица пускается в опасное путешествие по водному пространству, где в волнах прячутся экзотические морские существа, а среди льдин курсируют пираты. Но что же с виновницей всего происшедшего? На этот раз для воссоединения с орехом она отправится туда, куда еще никогда не ступала лапа доисторической белки.