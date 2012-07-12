«Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»: Рецензия Киноафиши

Семейка, состоящая сплошь из алчных, расчетливых эгоистов, спихивает бедному родственнику его бабушку, лишившуюся вставной челюсти и – вместе с нею – здравого смысла, и улепетывает восвояси. Юная тусовщица отвергает друга-«ботаника» ради своих новых, примодненных приятелей и говорит нехорошие слова отцу, с которым ей предстоит скорая и неожиданная разлука. Мужчина в самом расцвете сил ходит, окруженный аурой собственной меланхолии, ибо никак не может встретить спутницу жизни… Это не драма, поставленная очередным нью-йоркским интеллектуалом, это четвертая серия «Ледникового периода», посвященная эпохе всеобщей саблезубости и масштабных рокировок материков. Мужчины и женщины здесь не то чтобы вполне мужчины и вполне женщины, скорее – тигры, мамонты и ленивцы, но суть рассказа от подобного уточнения нисколько не меняется. Авторы Ice Age: Continental Drift всерьез намерены преподнести подрастающему поколению урок на тему того, что нужно быть верным в дружбе, даже если твой друг – крот (в прямом смысле, а не в переносном), что нужно заботиться о родственниках, даже если их головной мозг вступил в ледниковый период, и что не нужно ссориться с родителями, ибо никогда не знаешь, в какой момент разъединятся ваши материки и каждый из вас останется жить непримирившимся и непрощенным. Примерно с таким пафосом рассуждают создатели четвертого «Ледникового периода», несколько забывая, что малышня сходит с ума исключительно по саблезубому крысобелку с его орехово-желудевой паранойей, а родители малышни, выгуливающие ее в кинотеатр, жаждут гораздо более острых моментов, чем простое семейное моралите на тему любви к папам и бабушкам.

Впрочем, авторы Ice Age: Continental Drift все же нашли совершенно беспроигрышный вариант развития сюжета, работающий независимо от того, «о чем» сюжет и зачем он вообще придуман. Этот беспроигрышный вариант – пиратская тема, после искрометного карибского аттракциона с Джонни Деппом окончательно заворожившая и размягчившая и без того податливое зрительское сознание. Пираты, вообще говоря, лучшее, что есть в четвертом «Ледниковом периоде». Коллективная пиратская песенка – стопроцентная кульминация фильма, а тема «агрессивного менеджмента» и капитана-орангутана по имени Гад, работающего на грани классового угнетения и веселого садомазо, – наиболее увлекательная часть программы. Эта тема решительно затмевает все остальное: от проделок сирен, еще не успевших столкнуться с Одиссеем, до гибели Скрэтлантиды, когда полоумный любитель орехов и желудей выдергивает апокалиптическую затычку из пупа Земли. Впрочем, последняя сцена, сливающая (во всех смыслах этого слова) Брюллова, Айвазовского и Роланда Эммериха, – тема для отдельного ведерка попкорна.

Сергей Терновский