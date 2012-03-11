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Синистер Синистер
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Sinister

Синистер, 2012

2012 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писатель-криминалист Эллисон Освальт переезжает со своей семьей в новый дом. Члены его семьи не знают, что ранее здесь произошло ужасное преступление: Эллисон выбрал этот дом, чтобы расследовать происшествие в надежде написать о нем книгу. Освальт изучает видеозаписи, которые он находит на чердаке дома, чтобы найти материал для своих исследований, но вскоре обнаруживает куда больше, чем ожидал. А правда оказывается столь ужасной, что грозит страшной смертью всем его родным…

  • Сценарист фильма С. Роберт Каргилл взял идею для картины из кошмара, который ему приснился после просмотра культового фильма ужасов Гора Вербински «Звонок». 
  • Семью, повешенную на дереве, играли каскадеры, однако перед съемками координатор трюков провалил подготовку к сцене, в результате чего они были практически задушены. К счастью, каскадеры выжили, но координатор вскоре был уволен.
  • В фильме очень мало крови, нет ругательств и эротических сцен, потому что создатели фильма очень надеялись получить рейтинг PG-13. Тем не менее, фильму все равно достался рейтинг R, настолько страшным он показался рейтинговому комитету. 
  • По словам Роберта Каргилла, сцены, показывающие домашнее видео Super-8, действительно были сняты на настоящую пленочную камеру Super-8, чтобы запечатлеть зернистый и ностальгический эффект старых фильмов.

Эллисон, знаменитый и опытный журналист, находится в поиске новой громкой сенсации. Обнаружив на чердаке коробку со старыми фильмами, он понимает, что скверные кадры найденной пленки могут лечь в основу его новой и, возможно, лучшей книги. Остается лишь правильно выстроить ряд убийств в этих фильмах.

7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 4 октября 2012
Премьера в мире 11 марта 2012
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Скотт Дерриксон
Скотт Дерриксон
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Фред Долтон Томпсон
Джульетт Ван Кампен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Синистер 6 постеров
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Синистер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Музыкалка неплохой показалась, это как раз то, что больше всего понравилось. То вроде бы мухи жужжат, то рычание-ворчание как-бы слышиться. То… Читать дальше…
MrWhite 2 апреля 2015, 12:51
Скучно.Я не так часто смотрю фильмы ужасов, но здесь было стремно только в моменты,когда ты уже хочешь заснуть,а тут какое-нибудь очень милое личико… Читать дальше…
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