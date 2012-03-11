Синистер, 2012

Писатель-криминалист Эллисон Освальт переезжает со своей семьей в новый дом. Члены его семьи не знают, что ранее здесь произошло ужасное преступление: Эллисон выбрал этот дом, чтобы расследовать происшествие в надежде написать о нем книгу. Освальт изучает видеозаписи, которые он находит на чердаке дома, чтобы найти материал для своих исследований, но вскоре обнаруживает куда больше, чем ожидал. А правда оказывается столь ужасной, что грозит страшной смертью всем его родным…