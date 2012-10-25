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Киноафиша Фильмы 007: Координаты "Скайфолл"
Skyfall

007: Координаты "Скайфолл", 2012

2012 / США / Великобритания
7.8 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Информация об агентах МИ-6 украдена преступниками, и Джеймс Бонд в процессе поиска злоумышленников едва не погибает. На задании его ранят, после чего долгое время легендарного агента считают погибшим. Секретные данные тем временем попадают в сеть, а главное здание разведки подвергается теракту. Бонд возвращается в Великобританию, чтобы выполнить свой долг и разобраться в запутанном деле.

  • Трюк с прыжком на перила эскалатора Дэниел Крейг выполнил самостоятельно. Сцена с дракой на крыше движущегося поезда также снималась без каскадеров.
  • Для начального эпизода было сшито больше восьмидесяти костюмов для главного героя и его дублеров.
  • Паспорт Бонда не является реквизитом – это настоящий документ, выданный МВД Великобритании.
  • Для вступительной сцены потребовалось четыре месяца подготовки, три месяца репетиций, двести человек и два месяца съемочного процесса в Турции.
  • Это второй фильм во всей серии с пятидесятилетней историей, в котором Бонд получает огнестрельное ранение.
  • Дом персонажа Джуди Денч на самом деле – бывший дом Джона Барри, легендарного композитора. Здание использовали в знак уважения к покойному Джону.

На MI6 совершено нападение и Джеймсу Бонду предстоит найти и обезвредить нападавших. Однако в ходе расследования он столкнется с темным прошлым его начальницы М. И помимо спасения части службы, Бонду придется пройти испытание верностью своему руководству.

7.8 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 октября 2012
Премьера в мире 25 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джуди Денч
Джуди Денч
Альберт Финни
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Есть нечто глубоко неслучайное в том, что глава британской секретной службы, выступая перед судом общества, цитирует те же слова из стихотворения Альфреда Теннисона «Улисс», которые – в русском, естественно, переводе – декламировали герои романа Каверина «Два капитана». «Хоть нет у нас той силы, что играла / В былые дни и небом и землею, / Собой остались мы; сердца героев / Изношены годами и судьбой, / Но воля непреклонно нас зовет / Бороться и искать,…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
изначально не собирался комментировать очередную бондиану, но тут уже столько забавного наваяли, что не удержалсяЦитата (Comon, 06/11/2012 -… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Начиталась негативных отзывов перед просмотром, потому шла поскучать, хорошего не ждала, просто галочку поставить. И вот то ли оттого что сверх… Читать дальше…
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саундтрек фильма 007: Координаты "Скайфолл"
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