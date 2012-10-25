007: Координаты "Скайфолл", 2012

Информация об агентах МИ-6 украдена преступниками, и Джеймс Бонд в процессе поиска злоумышленников едва не погибает. На задании его ранят, после чего долгое время легендарного агента считают погибшим. Секретные данные тем временем попадают в сеть, а главное здание разведки подвергается теракту. Бонд возвращается в Великобританию, чтобы выполнить свой долг и разобраться в запутанном деле.
На MI6 совершено нападение и Джеймсу Бонду предстоит найти и обезвредить нападавших. Однако в ходе расследования он столкнется с темным прошлым его начальницы М. И помимо спасения части службы, Бонду придется пройти испытание верностью своему руководству.