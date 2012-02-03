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Женщина в черном Женщина в черном
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The Woman in Black

Женщина в черном, 2012

2012 / Великобритания
7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Адвокату Артуру Киппсу предстоит разбираться с делами покойного клиента, жившего в уединенном доме на острове. Здесь он узнает местную легенду — о призраке женщины, одетой в черное. Мрачное создание опасно для детей — оно превращает их в самоубийц...

  • Литературный первоисточник сценария — одноименный роман Сьюзен Хилл. В нем герой не вдовец — он счастлив в браке.
  • Съемки продолжались 3 месяца. Пост-продакшн длился еще 6 месяцев.
  • Первоначально планировалось снимать в 3D, но потом от этого формата отказались.
  • Самый кассовый британский фильм ужасов за последние 20 лет.
  • Дэниэла Рэдклиффа режиссер Джеймс Уоткинс сразу выбрал на главную роль. Это его первая работа после завершения франшизы о Гарри Поттере.
  • Перед началом съемочного процесса Рэдклифф встретился с психологом, чтобы лучше понять своего персонажа.
  • Место, используемое для вымышленной Дороги Девяти жизней (ведущей к Болоту угрей), представляет собой приливную дамбу острова Осея, расположенную в устье реки Блэкуотер в Эссексе, Англия. Из-за графика приливов актерский состав и съемочная группа были ограничены только 4 часами рабочего времени в день в этой локации.
  • Музыкальные шкатулки и механические игрушки в сценах с детьми — не бутафория. Созданная для картины, а подлинный антиквариат того периода, предоставленный для кинопроизводства коллекционером.

На дворе – конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами, и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 марта 2012
Премьера в мире 3 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Уоткинс
Джеймс Уоткинс
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Люси Мэй Баркер
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Лиз Уайт
Лиз Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Женщина в черном
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Наша рецензия
Человеку, не читавшему романа Сьюзен Хилл, изданного в 1983 году и уже, кстати, не в первый раз экранизируемого, вполне могло бы показаться, что «Женщина в черном» – это результат некоего экспериментального скрещивания жанров. Например, плод фантазии о том, что стало бы с хрестоматийной Женщиной в белом Уильяма Уилки Коллинза, повстречай она на своем жизненном пути Людей в черном. Кстати, вполне перспективная сценарная идея, однако речь не об этом. На деле «Женщина в…
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MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Все таки сходила. В начале смешно (редклив очень стеклянноначал игру.) потом ,когда понимаем,что он молодой отец слово все в покате. Страшно только… Читать дальше…
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Фильму 4/10 ...а сколько ожиданий было на счёт этого фильма!!!!!!но ожиданий он не оправдал!!!!!складывалось ощущение,что фильм создан просто для… Читать дальше…
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