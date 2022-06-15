Дакота Джонсон не может сойтись со своим возлюбленным в трейлере мелодрамы «Доводы рассудка»

«Не позволяйте никому говориться вам, как жить и кого любить», – говорит героиня Джонсон в ролике.

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер предстоящей костюмированной мелодрамы «Доводы рассудка» по мотивам одноименного романа Джейн Остин, написанного в 1817 году. Главную роль в новой экранизации сыграла Дакота Джонсон.

Роман «Доводы рассудка» был опубликован после смерти Остин и является ее последним завершенным произведением. Как указано в трейлере, Остин также написала такие известные книги, как «Эмма» и «Гордость и предубеждение». В литературном наследии писательницы «Доводы рассудка» считаются одним из самых зрелых и изысканных произведений.

В центре сюжета – 27-летняя одинокая девушка по имени Энн Эллиот (Джонсон), которая не может вернуться к нормальной жизни после того, как ей против воли пришлось разорвать помолвку с Фредериком Уэнтвортом (Космо Джарвис). Через семь лет после этого Энн и Фредерик встречаются вновь. Вскоре образуется любовный треугольник, третьим участником которого становится Уильям Эллиот (Генри Голдинг). Этот обаятельный молодой мужчина, который приходится Энн кузеном, должен унаследовать поместье ее отца Уолтера (Ричард Э. Грант). Пока друзья и семья подталкивают Энн к браку с Уильямом, девушка должна решить, чего хочет она сама.

Режиссером «Доводов рассудка» выступает Кэрри Крэкнел. Премьера фильма на Netflix состоится 15 июля.