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Киноафиша Новости Флоренс Пью сыграет в мини-сериале по роману «К востоку от рая»

Флоренс Пью сыграет в мини-сериале по роману «К востоку от рая»

22 июня 2022 11:42
Флоренс Пью сыграет в мини-сериале по роману «К востоку от рая»

Сценаристкой проекта выступает Зои Казан, внучка знаменитого режиссера Элии Казана.

Как передает Variety, стрим-сервис Netflix готовит мини-сериал по мотивам классического романа Джона Стейнбека «К востоку от рая». На данный момент проект пребывает на ранней стадии разработки. Сценарий для сериала напишет Зои Казан, чей дед Элиа Казан в 1955 году выпустил полнометражную адаптацию «К востоку от рая» во главе с легендарным Джеймсом Дином. Сообщается, что в предстоящей экранизации сыграет Флоренс Пью, но пока неизвестно, какая роль ей досталась.

Роман «К востоку от рая» (также «На восток от Эдема») был опубликован в 1952 году. Действие разворачивается в долине Салинас в Калифорнии, охватывая период от Гражданской войны в США до конца Первой мировой войны. Эта эпическая книга повествует о многодетной семье Гамильтон, предки которой иммигрировали из Ирландии, а также о семье Траск, главой которой является зажиточный Адам Траск. По мере развития сюжета акцент смещается на драматические события, в центре которых оказываются Адам, его жена Кэти и их сыновья Кейлеб и Аарон.

Экранизация Элии Казана основана лишь на заключительной части оригинального романа, в которой Кейлеб и Аарон показаны подростками. Эта картина обрела признание среди критиков, получив номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм». В 1981 году роман «К востоку от рая» получил еще одну адаптацию в виде мини-сериала из трех частей. Его режиссером выступил Алан Шапиро.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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