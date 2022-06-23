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Киноафиша Новости Звезда «Эйфории» Хантер Шафер получила роль в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Эйфории» Хантер Шафер получила роль в приквеле «Голодных игр»

23 июня 2022 11:02
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер получила роль в приквеле «Голодных игр»

Она сыграет кузину Кориолана Сноу.

Как передает Variety, актриса Хантер Шафер, наиболее известная по роли Джулс в сериале «Эйфория», пополнила актерский состав фильма «Баллада о змеях и певчих птицах», который станет приквелом по отношению к серии «Голодные игры». Ранее стало известно, что в предстоящей картине сыграют Том Блит и Рэйчел Зеглер.

Шафер досталась роль Тигрис Сноу, которая приходится кузиной и наперсницей молодому Кориолану Сноу (Блит). Как известно, в будущем Сноу превратится в самодержавного правителя антиутопичной страны Панем. В оригинальных «Голодных играх» этого персонажа исполнил Дональд Сазерленд.

«Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года. Фильм расскажет о семье Сноу, которая оказалась в опале в послевоенном Капитолии. В преддверии Десятых голодных игр 18-летнего Кориолана назначают наставником Люси Грей Бэйрд (Зеглер) – это девушка, представляющая на Играх бедный Дистрикт 12. Сноу рассчитывает, что ему удастся привести свою подопечную к победе.

Режиссером приквела выступает Френсис Лоуренс, ранее снявший в рамках этой франшизы «И вспыхнет пламя» и обе части «Сойки-пересмешницы». Над сценарием работают Майкл Лессли, Сьюзен Коллинз и Майкл Арндт.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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