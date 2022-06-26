Телепрограмма на сегодня, 26 июня 2022 для всех каналов
Что покажут по телевизору 26 июня 2022 года.
На телеканале СТС состоится показ зарубежных фантастических фильмов «День независимости» и «День Независимости: Возрождение». Зрителей РЕН ТВ в этот день порадуют комедийные боевики «Али, рули!» с актером из Стражей Галактики «Дэйвом Батистой» и «Плохие парни навсегда» с обладателем оскара, «Уилом Смитом», умеющим постоять за себя и свою жену. Телеканал ТВ-3 предлагает посмотреть два замечательных фантастических боевика: «Разрушитель» с «Сильвестром Сталлоне» и фильм «Солдат» с «Куртом Расселом». На этом же канале состоится показа кинофильма «Doom: Аннигиляция», который прекрасно подходит под определение: Настолько плохо, что уже даже хорошо.
Первый. Программа передач 26 июня
04:10 Россия от края до края
05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 "Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион". К 85-летию Николая Дроздова
11:15 Видели видео?
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола
19:15 Большая игра
20:05 Как развести Джонни Деппа
21:00 Время
22:30 "Аниматор"
00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие
01:55 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1. Программа передач 26 июня
00:55 Запах лаванды
05:30 Любовь для бедных
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Доктор Мясников
12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й
03:20 Любовь для бедных
Матч!. Программа передач 26 июня
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Ну, погоди!
09:15 Неудачники
09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямая трансляция из Кызыла
11:55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Прямая трансляция из Монголии
14:10 Все на Матч!
14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямая трансляция
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямая трансляция
16:25 Все на Матч!
16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямая трансляция
17:20 Новости
17:25 Все на Матч!
17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Москвы
19:50 Новости
19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4
21:55 Матч! Парад
22:15 Все на Матч!
23:00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот
00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
02:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Монголии
02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из Москвы
НТВ-Петербург. Программа передач 26 июня
05:00 Холодное блюдо
06:35 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники. Выпуск от 26 июня
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Звезды сошлись
22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов
00:55 День отчаяния
02:35 Таинственная Россия
03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие
04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру
04:54 Перерыв в вещании
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
Культура. Программа передач 26 июня
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
07:05 Мультфильмы. "В гостях у лета". "Футбольные звезды". "Талант и поклонники". "Приходи на каток"
08:00 Не болит голова у дятла
09:20 Обыкновенный концерт. Выпуск от 26.06.2022
09:45 Звезда пленительного счастья
12:25 Письма из провинции. Арзамасский район
12:55 Свой Петербург. Артист Борис Смолкин
13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам Ганнибал
14:05 Коллекция. Метрополитен-музей. Европейская живопись
14:35 Джузеппе Верди
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наукометрия и геополитика
17:10 Первые в мире. Электромобиль Романова
17:25 Пешком... Москва Казакова
17:50 Абрам Алиханов. Музыка космических ливней
18:35 Романтика романса. Александру Цфасману посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Родная кровь
21:35 Аида Гарифуллина в театре "Колон". "Моя аргентинская мечта". Фильм-концерт
22:40 Барбарелла
00:15 Диалоги о животных. 2-я серия - "Московский зоопарк"
00:55 Книга
01:40 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха
02:25 Кот в сапогах
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач 26 июня
05:00 Воронины. Сезон 12. 7-я серия
05:20 Воронины. Сезон 12. 8-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Детектор лжи
06:15 Фиксики. Кубик Нолика
06:20 Фиксики. Взбитые сливки
06:25 Ничуть не страшно
06:35 Змей на чердаке
06:45 Три кота. Ненужные вещи
06:50 Три кота. Понять и простить
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Сила воли
07:05 Три кота. Праздник моря
07:10 Три кота. Лесные котики
07:15 Три кота
07:20 Три кота. В подсолнухах
07:25 Три кота. Как мыть лапки
07:30 Царевны. Отважный поступок
07:40 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием
09:00 Рогов+
10:00 Сказки Шрэкова болота
10:05 Лесная братва
11:45 Дежурный папа
13:40 План игры
15:55 Полтора шпиона
18:00 День независимости
21:00 День независимости: Возрождение
23:20 Миссия невыполнима: Последствия
02:10 Такси 5
03:50 Воронины. Сезон 12. 6-я серия
04:15 Воронины. Сезон 12. 7-я серия
04:35 Воронины. Сезон 12. 8-я серия
РЕН ТВ. Программа передач 26 июня
05:00 Тайны Чапман
08:00 Крокодил Данди
08:30 Новости
09:00 Крокодил Данди
10:30 Крокодил Данди-2
12:30 Новости
13:00 Крокодил Данди-2
13:15 Али, рули!
15:05 "Команда "А"
16:30 Новости
17:00 "Команда "А"
18:00 Плохие парни навсегда
19:30 Новости
20:00 Плохие парни навсегда
20:55 Львица
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко"
ТНТ. Программа передач 26 июня
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
09:00 Перезагрузка. 510-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 238-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 6. 239-я серия
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 240-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 7. 242-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия
12:30 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия
13:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия
13:30 СашаТаня. Сезон 7. 246-я серия
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я серия
14:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я серия
15:00 СашаТаня. Сезон 7. 249-я серия
15:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия
16:00 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия
16:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия
17:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия
17:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия
18:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия
18:30 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия
19:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия
21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 241-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 46-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 360-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 361-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия
04:15 Comedy Баттл. 26-я серия
Домашний. Программа передач 26 июня
02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
05:05 Лаборатория любви. "Карьеристы". "Сбежавшая невеста"
06:30 6 кадров
07:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
11:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии
15:15 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 99-я и 100-я серии
22:45 День расплаты. 1-я - 4-я серии
02:25 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - "Двое", 12-я серия - "Сирота"
Пятый канал. Программа передач 26 июня
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь
06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады
07:20 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Дикарь", 1-я часть
08:05 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Дикарь", 2-я часть
08:55 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Золотой грифон", 1-я часть
09:40 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Золотой грифон", 2-я часть
10:35 Такая порода. 1-я серия
11:35 Такая порода. 2-я серия
12:25 Такая порода. 3-я серия
13:20 Такая порода. 4-я серия
14:20 Посредник. 1-я серия
15:20 Посредник. 2-я серия
16:20 Посредник. 3-я серия
17:15 Посредник. 4-я серия
18:15 Должник. 1-я серия
19:10 Должник. 2-я серия
20:00 Должник. 3-я серия
20:55 Должник. 4-я серия
21:45 Мой грех. 1-я серия
23:45 Стражи Отчизны. Матрешки
00:40 Стражи Отчизны. Матрешки
01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть
03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть
ТВ-3. Программа передач 26 июня
05:00 Кости. 185-я серия
05:45 Мультфильмы
06:00 Мультфильмы
09:00 Слепая. Сезон 8. 658-я серия - "Тише воды"
09:30 Слепая. Сезон 8. 659-я серия - "Стажер"
10:15 История девятихвостого лиса
13:00 Дум: Аннигиляция
15:00 Вторжение
17:00 Пророк
19:00 Разрушитель
21:15 Солдат
23:15 Знамение
01:15 Район №9
03:00 Последние дни на Марсе
04:30 Кости. 186-я серия
Звезда. Программа передач 26 июня
04:55 Подкидыш
06:05 Фронт за линией фронта
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
10:00 Военная приемка
10:45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84
11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов
13:50 Сделано в СССР
14:05 Неслужебное задание
16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 "Главное" с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Действуй по обстановке!..
00:10 Последний дюйм
01:35 Школьный вальс
03:10 Полет с космонавтом