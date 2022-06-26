Телепрограмма на сегодня, 26 июня 2022 для всех каналов

Что покажут по телевизору 26 июня 2022 года.

На телеканале СТС состоится показ зарубежных фантастических фильмов «День независимости» и «День Независимости: Возрождение». Зрителей РЕН ТВ в этот день порадуют комедийные боевики «Али, рули!» с актером из Стражей Галактики «Дэйвом Батистой» и «Плохие парни навсегда» с обладателем оскара, «Уилом Смитом», умеющим постоять за себя и свою жену. Телеканал ТВ-3 предлагает посмотреть два замечательных фантастических боевика: «Разрушитель» с «Сильвестром Сталлоне» и фильм «Солдат» с «Куртом Расселом». На этом же канале состоится показа кинофильма «Doom: Аннигиляция», который прекрасно подходит под определение: Настолько плохо, что уже даже хорошо.

Первый. Программа передач 26 июня

04:10 Россия от края до края

05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 "Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион". К 85-летию Николая Дроздова

11:15 Видели видео?

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола

19:15 Большая игра

20:05 Как развести Джонни Деппа

21:00 Время

22:30 "Аниматор"

00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие

01:55 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края

04:57 Перерыв в вещании

Россия 1. Программа передач 26 июня

00:55 Запах лаванды

05:30 Любовь для бедных

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:25 Доктор Мясников

12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й

03:20 Любовь для бедных

Матч!. Программа передач 26 июня

05:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Ну, погоди!

09:15 Неудачники

09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямая трансляция из Кызыла

11:55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Прямая трансляция из Монголии

14:10 Все на Матч!

14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямая трансляция

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямая трансляция

16:25 Все на Матч!

16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямая трансляция

17:20 Новости

17:25 Все на Матч!

17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Москвы

19:50 Новости

19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4

21:55 Матч! Парад

22:15 Все на Матч!

23:00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. А. Царукян - М. Гамрот

00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня

02:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Монголии

02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из Москвы

НТВ-Петербург. Программа передач 26 июня

05:00 Холодное блюдо

06:35 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники. Выпуск от 26 июня

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Звезды сошлись

22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов

00:55 День отчаяния

02:35 Таинственная Россия

03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие

04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру

04:54 Перерыв в вещании

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка

Культура. Программа передач 26 июня

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

07:05 Мультфильмы. "В гостях у лета". "Футбольные звезды". "Талант и поклонники". "Приходи на каток"

08:00 Не болит голова у дятла

09:20 Обыкновенный концерт. Выпуск от 26.06.2022

09:45 Звезда пленительного счастья

12:25 Письма из провинции. Арзамасский район

12:55 Свой Петербург. Артист Борис Смолкин

13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам Ганнибал

14:05 Коллекция. Метрополитен-музей. Европейская живопись

14:35 Джузеппе Верди

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наукометрия и геополитика

17:10 Первые в мире. Электромобиль Романова

17:25 Пешком... Москва Казакова

17:50 Абрам Алиханов. Музыка космических ливней

18:35 Романтика романса. Александру Цфасману посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Родная кровь

21:35 Аида Гарифуллина в театре "Колон". "Моя аргентинская мечта". Фильм-концерт

22:40 Барбарелла

00:15 Диалоги о животных. 2-я серия - "Московский зоопарк"

00:55 Книга

01:40 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха

02:25 Кот в сапогах

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач 26 июня

05:00 Воронины. Сезон 12. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 8-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Детектор лжи

06:15 Фиксики. Кубик Нолика

06:20 Фиксики. Взбитые сливки

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота. Ненужные вещи

06:50 Три кота. Понять и простить

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Сила воли

07:05 Три кота. Праздник моря

07:10 Три кота. Лесные котики

07:15 Три кота

07:20 Три кота. В подсолнухах

07:25 Три кота. Как мыть лапки

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:40 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием

09:00 Рогов+

10:00 Сказки Шрэкова болота

10:05 Лесная братва

11:45 Дежурный папа

13:40 План игры

15:55 Полтора шпиона

18:00 День независимости

21:00 День независимости: Возрождение

23:20 Миссия невыполнима: Последствия

02:10 Такси 5

03:50 Воронины. Сезон 12. 6-я серия

04:15 Воронины. Сезон 12. 7-я серия

04:35 Воронины. Сезон 12. 8-я серия

День независимости: Возрождение (2016)

РЕН ТВ. Программа передач 26 июня

05:00 Тайны Чапман

08:00 Крокодил Данди

08:30 Новости

09:00 Крокодил Данди

10:30 Крокодил Данди-2

12:30 Новости

13:00 Крокодил Данди-2

13:15 Али, рули!

15:05 "Команда "А"

16:30 Новости

17:00 "Команда "А"

18:00 Плохие парни навсегда

19:30 Новости

20:00 Плохие парни навсегда

20:55 Львица

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко"

Плохие парни навсегда (2020)

ТНТ. Программа передач 26 июня

05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

09:00 Перезагрузка. 510-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 238-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 6. 239-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 240-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я серия

11:30 СашаТаня. Сезон 7. 242-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я серия

12:30 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия

13:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия

13:30 СашаТаня. Сезон 7. 246-я серия

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я серия

14:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я серия

15:00 СашаТаня. Сезон 7. 249-я серия

15:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия

16:00 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия

16:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия

17:00 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия

17:30 СашаТаня. Сезон 7. 254-я серия

18:00 СашаТаня. Сезон 7. 255-я серия

18:30 СашаТаня. Сезон 7. 256-я серия

19:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия

21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 241-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 46-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 360-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 361-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия

04:15 Comedy Баттл. 26-я серия

Домашний. Программа передач 26 июня

02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:05 Лаборатория любви. "Карьеристы". "Сбежавшая невеста"

06:30 6 кадров

07:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

11:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии

15:15 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 99-я и 100-я серии

22:45 День расплаты. 1-я - 4-я серии

02:25 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - "Двое", 12-я серия - "Сирота"

Пятый канал. Программа передач 26 июня

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь

06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады

07:20 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Дикарь", 1-я часть

08:05 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Дикарь", 2-я часть

08:55 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Золотой грифон", 1-я часть

09:40 Великолепная пятёрка-4. "Крым. Золотой грифон", 2-я часть

10:35 Такая порода. 1-я серия

11:35 Такая порода. 2-я серия

12:25 Такая порода. 3-я серия

13:20 Такая порода. 4-я серия

14:20 Посредник. 1-я серия

15:20 Посредник. 2-я серия

16:20 Посредник. 3-я серия

17:15 Посредник. 4-я серия

18:15 Должник. 1-я серия

19:10 Должник. 2-я серия

20:00 Должник. 3-я серия

20:55 Должник. 4-я серия

21:45 Мой грех. 1-я серия

23:45 Стражи Отчизны. Матрешки

00:40 Стражи Отчизны. Матрешки

01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть

03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть

ТВ-3. Программа передач 26 июня

05:00 Кости. 185-я серия

05:45 Мультфильмы

06:00 Мультфильмы

09:00 Слепая. Сезон 8. 658-я серия - "Тише воды"

09:30 Слепая. Сезон 8. 659-я серия - "Стажер"

10:15 История девятихвостого лиса

13:00 Дум: Аннигиляция

15:00 Вторжение

17:00 Пророк

19:00 Разрушитель

21:15 Солдат

23:15 Знамение

01:15 Район №9

03:00 Последние дни на Марсе

04:30 Кости. 186-я серия

Разрушитель (1993)

Звезда. Программа передач 26 июня

04:55 Подкидыш

06:05 Фронт за линией фронта

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

10:00 Военная приемка

10:45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84

11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов

13:50 Сделано в СССР

14:05 Неслужебное задание

16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 "Главное" с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Действуй по обстановке!..

00:10 Последний дюйм

01:35 Школьный вальс

03:10 Полет с космонавтом