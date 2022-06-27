Свершилось: мировые сборы «Топ Гана: Мэверик» превысили $1 млрд

Драматический боевик «Топ Ган: Мэверик» вновь попал в новостные заголовки. Картине Джозефа Косински удалось покорить важную веху, собрав в мировом прокате уже $1,006 млрд. Это феноменальный успех, учитывая, что фильму вовсе не прочили статус коммерческого хита такого масштаба. На данный момент «Мэверик» – самый коммерчески успешный кинопроект 2022 года, оставив позади «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» и «Бэтмена».

Бокс-офис «Топ Гана: Мэверик» распределяется так: $521,7 фильм заработал с Северной Америке, $484,7 млн принес международный прокат. Картина пребывает на экране на протяжении пяти недель. На прошлых выходных «Мэверик» дебютировал в Южной Корее, собрав впечатляющие $12,9 млн всего на 478 локациях. Стоит отметить, что показатели фильма были бы еще более впечатляющими, если бы он вышел в России и Китае.

Примечательно, что ранее ни одному фильму с участием Тома Круза не покорялась веха в $1 млрд кассовых сборов. Наиболее близок к такому успеху был блокбастер «Миссия невыполнима: Последствия», имеющий на своем счету $791,1 млн. Не исключено, что еще больших сборов, чем «Топ Ган: Мэверик», сможет добиться очередная часть «Миссии: невыполнима», в которой Круз выполняет новые умопомрачительные трюки. Релиз «Миссии: Невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» намечен на 12 июля 2023 года.